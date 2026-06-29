Vasco Live, oltre 3 milioni di biglietti venduti per i concerti 2026

Con le due date sold out del 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine si chiude Vasco Live 2026, un tour che ha confermato ancora una volta il legame straordinario tra Vasco Rossi e il suo pubblico. Più di una serie di concerti, è stato un viaggio collettivo iniziato a Rimini e proseguito attraverso tutta l'Italia, toccando città simboliche come Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e infine Udine, dove il rocker tornava dopo diciotto anni.

un tour da record

Oltre tre milioni di biglietti venduti certificano il successo di un progetto ormai tra i più importanti d'Europa, ma i numeri non bastano a raccontare ciò che è accaduto negli stadi: ogni sera migliaia di persone hanno cantato all'unisono, trasformando lo spettacolo in un grande rito collettivo. Determinante anche una scaletta che ha sorpreso i fan con il recupero di brani storici e raramente eseguiti dal vivo come Fegato spappolato, Sono ancora in coma, Alibi, Ciao, Una nuova canzone per lei e una travolgente versione punk di Vado al massimo. Affiancato da una band perfettamente affiatata e dai nuovi arrangiamenti di Vince Pastano, Vasco ha dato vita a uno show tecnologicamente spettacolare, capace di unire nostalgia, energia e modernità.

a roma nel 2027

Archiviata un'edizione destinata a entrare nella memoria dei fan, lo sguardo è già rivolto al futuro. Nel 2027 saranno infatti dieci i concerti previsti allo Stadio Olimpico di Roma, una residency senza precedenti in Italia pensata per celebrare i cinquant'anni di carriera di Vasco Rossi. Un mese intero di musica che si preannuncia come uno degli eventi più importanti mai organizzati nel panorama live italiano. Se il tour appena concluso ha dimostrato come il repertorio del Blasco continui a parlare a generazioni diverse, il progetto romano punta a consolidarne definitivamente il ruolo di protagonista assoluto della musica dal vivo.