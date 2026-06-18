La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: «trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità».

L'annuncio viene dato a Bari, durante la prima delle due date allo Stadio San Nicola, nel corso di uno strepitoso tour partito al grido di «Non siamo mica gli americani... che loro possono sparare agli indiani» e accolto da un entusiasmo travolgente in ogni tappa, da Rimini a Ferrara, fino a Olbia. E ora a Bari.

Saranno dieci gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma : precisamente il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Dieci concerti-evento destinati a richiamare nella Capitale oltre 500.000 persone per celebrare i 50 anni di carriera del KOMandante.

Dieci notti per scrivere un'altra pagina di leggenda

La residency rappresenta così l’atto finale del Giubileo di Vasco, la grande festa nazionale che Roma dedica al Poeta del Rock a partire dalla primavera 2027.



Dieci feste all'Olimpico per celebrare cinquant'anni della nostra storia e del nostro presente. Dieci notti per scrivere un'altra pagina di leggenda con la consapevolezza che nessun numero, nessun record, nessuna celebrazione sarà mai più forte della musica, dell'energia del rock e dell'emozione irripetibile dell'incontro sotto al palco tra Vasco e il suo Popolo.



I biglietti per i dieci concerti allo Stadio Olimpico di giugno 2027 saranno disponibili in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 6 luglio su vascolive.vivaticket.it.



I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 8 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music.



Vendita generale a partire dalle ore 12:00 di venerdì 10 luglio su www.vivaticket.com - www.ticketone.it - www.ticketmaster.it



Radio Italia solomusicaitaliana e Rai Radio 2 sono le Radio Ufficiali della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma.



Frecciarossa è Treno Ufficiale. Prossimamente, saranno disponibili tariffe speciali dedicate ai fan per permettere al pubblico di raggiungere Roma in occasione dei concerti, in maniera più comoda e sostenibile.