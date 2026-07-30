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Litfiba ad Alghero, la possibile scaletta del concerto

Musica
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I Litfiba arrivano ad Alghero sabato 1° agosto 2026 per una delle tappe più attese del tour "Quarant'anni di 17 Re"

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I Litfiba arrivano ad Alghero sabato 1° agosto 2026 per una delle tappe più attese del tour Quarant'anni di 17 Re.

 

Sul palco dell'Anfiteatro Ivan Graziani, nell'ambito dell'Alguer Summer Festival, torna la formazione storica anni Ottanta della band fiorentina per celebrare i quarant'anni di uno dei dischi simbolo del rock italiano.

Il concerto di Alghero e il tour dei quarant'anni di 17 Re

L'appuntamento è per sabato 1° agosto all'Anfiteatro Ivan Graziani, dove i Litfiba saranno protagonisti di una delle serate clou dell'Alguer Summer Festival. Si tratta di una delle venti tappe del Quarant'anni di 17 Re – Tour 2026, la tournée celebrativa organizzata da Mc2 che ha riportato dal vivo la formazione originale del gruppo: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, affiancati alla batteria da Luca "Mitraglia" Martelli.

 

Il tour nasce per festeggiare i quarant'anni di 17 Re, pubblicato nel 1986 e considerato uno dei lavori più rappresentativi della prima fase della band, capitolo centrale della cosiddetta "Trilogia del potere" insieme a Desaparecido e Litfiba 3". Per la prima volta l'album viene eseguito integralmente dal vivo, prima di lasciare spazio a una selezione di classici del repertorio.

 

Dalle registrazioni di questa tournée nascerà anche il live album 17 RE Live. 1986-2026, in uscita il 27 novembre 2026 in CD e doppio LP.

 

La scaletta

Di seguito la scaletta eseguita dai Litfiba nelle tappe precedenti del tour e confermata su più date, dalla quale è possibile ipotizzare quella del concerto di Alghero. Eventuali variazioni potranno essere decise dalla band durante la serata.

Intro strumentale: Febbre

17 Re

Come un Dio

Oro nero

Sulla Terra

Vendetta

Ferito

Apapaia

Ballata

Re del silenzio

Pierrot e la luna

Univers

Tango

Cafè, Mexcal e Rosita

Gira nel mio cerchio

Cane

Resta

Il vento

Istanbul

Santiago

Eroi nel vento

La preda

Tex

Cangaceiro

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