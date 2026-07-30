2/12 ©IPA/Fotogramma

Tom Holland e Zendaya devono ai film della saga di Spider-Man il loro amore e la saga di Spider-Man deve alla coppia, oggi la più amata e quotata a Hollywood, un balzo di popolarità e affetto da parte del pubblico smisurato. Holland e Zendaya, giovani, belli, talentuosi e molto innamorati, hanno costruito una fanbase a parte nella comunità degli appassionati di cinema, che prescinde della fortuna dei cinecomic. Sono loro la vera forza del film. Sony Pictures li ha scelti per girare insieme tutto il mondo per press tour che dura ormai da un mese.

Spider-Man: Brand New Day, Zendaya favolosa sul red carpet di Los Angeles col cast. FOTO