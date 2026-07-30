Spider-Man: Brand New Day, Zendaya e Tom Holland riabbracciano Marisa Tomei a Londra
Il divo britannico e Zendaya sono a Londra nel giorno dell'uscita della pellicola nel Regno Unito. Mentre in Italia tutte le proiezioni sono sold out, l'interprete dell'Uomo Ragno si concede un'altra sfilata sotto i riflettori accanto a sua moglie, splendida in bianco. Questa volta al photocall ci sono altre due star del cast che, finalmente, possono essere svelate: Florence Pugh, che torna sullo schermo dopo "*Thunderbolts", e Marisa Tomei, indimenticabile interprete di May Parker
A cura di Vittoria Romagnuolo