Nel secondo weekend italiano Odissea incassa 10.644.980 euro, il 6 per cento in più del debutto, e porta il totale a 26,78 milioni in undici giorni: un luglio così le sale non lo vedevano da quando esiste il rilevamento Cinetel. Nel mondo il poema per immagini di Christopher Nolan ha superato i 650 milioni di dollari, con 140 milioni arrivati dalle sole sale Imax. Merito anche del pubblico under 35, accorso in platea come al concerto di una rockstar. Sicché il film è il simbolo del miglior luglio dell'era Cinetel. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il mare di Omero, quello color del vino, non restituisce mai nulla per caso. Restituisce Ulisse a Itaca dopo vent'anni di rotte sbagliate e di dèi capricciosi, e restituisce, nell'estate del 2026, un pubblico che tutti davano per disperso fra piattaforme, algoritmi e schermi da quattro pollici. Sicché il secondo fine settimana di Odissea somiglia meno a un rilevamento Cinetel che a un ritorno mitologico. I numeri, per una volta, sono più eloquenti di qualsiasi profezia.

Odissea, un secondo weekend che sfida la gravità del botteghino Nel suo secondo giro di giostra la pellicola Universal incassa in Italia 10.644.980 euro con 1.236.515 spettatori, vale a dire il 6 per cento in più rispetto ai 10.043.013 euro del fine settimana d'esordio, e porta il totale a 26.780.158 euro e 3.203.896 biglietti in undici giorni di programmazione. Non un calo fisiologico. Una crescita. Tant'è che la media per copia sale a 17.169 euro in 620 sale, cifra che nel nostro mercato ha qualcosa di irreale, mentre la domenica firma il miglior singolo giorno del film dall'uscita, con 3.742.872 euro. Chi frequenta i listini sa che un blockbuster, nel secondo weekend, di norma arretra. Qui accelera, come una nave che trova il vento giusto proprio quando l'equipaggio si era rassegnato alla bonaccia.

Il miglior luglio di sempre nelle sale italiane Il colossal di Christopher Nolan non si limita a fare cassa per sé, giacché trascina l'intero comparto: con 43.575.771 euro le sale italiane registrano il miglior luglio da quando esiste il rilevamento Cinetel, superando i 42.042.821 euro del primato 2011. Con una postilla che vale una riflessione: allora gli spettatori erano 5,8 milioni, oggi 5,5, sicché servono meno poltrone occupate per fare più incasso, e il trionfo è insieme una spia sul prezzo del biglietto (il mese, va detto, non è ancora finito). Anche il cumulato dall'inizio dell'anno segue la stessa scia: più 29 per cento sul 2025 e più 33 per cento sul 2024 per gli incassi, più 21 e più 24 per le presenze. Approfondimento Odissea, la recensione del film di Christopher Nolan

Dal Nord America al mondo: la rotta verso i 640 milioni Fuori dai nostri confini la traversata procede con la stessa insolenza. Nel mercato nordamericano, che comprende Stati Uniti e Canada, Odissea ha raggiunto 286.371.800 dollari, di cui 87 nel solo secondo weekend, con un calo del 30 per cento rispetto ai 123,5 milioni del debutto, là dove un blockbuster d'azione, storicamente, ne perde il 50 e dove Oppenheimer, nel 2023, ne perdeva il 43. È il miglior secondo fine settimana della carriera di Nolan e il secondo di sempre per un film vietato ai minori, dietro ai 96 milioni di Deadpool & Wolverine nel 2024. Dopo aver chiuso il secondo weekend a 639,6 milioni di dollari, il conto globale ha già superato quota 650 milioni, secondo l'aggiornamento Box Office Mojo del 28 luglio. Un ritorno a casa che, al contrario di quello cantato dall'aedo, sembra non incontrare nemmeno un ostacolo.

L'effetto Imax, ovvero il mito nel formato più grande del mondo C'è poi il capitolo che più di ogni altro racconta l'ostinazione del regista di Oppenheimer: essendo il primo lungometraggio girato interamente con le cineprese Imax, Odissea ha trasformato il formato in un'attrazione di per sé. Finora sono 140 milioni di dollari raccolti nelle sole sale Imax del pianeta, 78 in Nord America e 62 sui mercati internazionali, ed è il secondo film più veloce nella storia dell'Imax a superare i 100 milioni, traguardo centrato in appena dieci giorni. Parimenti significativo è il passaparola che ne è nato, perché vedere il film «come Nolan lo ha concepito», formula promozionale diventata slogan, è ormai un piccolo rito laico, una forma di pellegrinaggio con il popcorn. Approfondimento Charlize Theron, dallo spot Martini a Calipso nell'Odissea di Nolan

Il pubblico under 35 prende il timone La sorpresa più bella, però, ha vent'anni e la felpa. Nel primo fine settimana metà degli spettatori di Odissea erano ragazzi fra i 18 e i 34 anni, ovvero quel pubblico giovane che i convegni sul futuro dell'esercizio danno per perduto almeno tre volte l'anno. Tant'è che il ritorno di Ulisse è ormai il film vietato ai minori con più incassi dell'anno, avendo scalzato Obsession di Curry Baker. David Gross, che segue l'andamento del box office sulla newsletter FranchiseRe, ha osservato che una o due volte per stagione arriva un titolo capace non solo di debuttare in grande stile ma di camminare per settimane, e questo è uno di quelli. Ulisse, del resto, è fra i primi eroi della letteratura a farsi raccontare da altri prima di raccontarsi da sé, sicché la sua Odissea Approfondimento Odissea, i costumi e il loro significato nel film di Nolan. FOTO