L'attrice britannica si aggiunge al cast della sesta stagione della serie, ambientata a Londra. L’annuncio è arrivato tramite un video diffuso sui canali social dello show, in cui compaiono anche Selena Gomez, Meryl Streep e Martin Short. La nuova stagione includerà inoltre numerosi attori britannici di rilievo, tra cui diversi volti noti di Doctor Who. Le riprese sono in corso nel Regno Unito e non è ancora stata comunicata una data di uscita