Only Murders in the Building, Olivia Colman nel cast della sesta stagione della serie tvSerie TV
L'attrice britannica si aggiunge al cast della sesta stagione della serie, ambientata a Londra. L’annuncio è arrivato tramite un video diffuso sui canali social dello show, in cui compaiono anche Selena Gomez, Meryl Streep e Martin Short. La nuova stagione includerà inoltre numerosi attori britannici di rilievo, tra cui diversi volti noti di Doctor Who. Le riprese sono in corso nel Regno Unito e non è ancora stata comunicata una data di uscita
La sesta stagione di Only Murders in the Building si arricchisce di un nuovo nome di grande prestigio: Olivia Colman. L’attrice britannica, premio Oscar, farà parte dei prossimi episodi della serie Hulu, che per questa nuova fase si sposta a Londra. L’annuncio è stato diffuso martedì attraverso un video (che potete guardare in fondo a questo articolo) pubblicato sull’account Instagram ufficiale dello show, dove Colman appare insieme ad alcuni membri del cast già confermati.
Nel filmato compaiono Selena Gomez, Meryl Streep e Martin Short. Gomez evidenzia la presenza di numerosi ospiti britannici nella nuova stagione, mentre Streep fa notare che manca ancora qualcuno. A quel punto entra in scena Olivia Colman, già in costume, confermando ufficialmente la sua partecipazione alla serie.
Un cast dominato da interpreti inglesi
L’arrivo di Olivia Colman si inserisce in un ensemble particolarmente ricco di talenti del Regno Unito. La sesta stagione punta infatti con decisione su un forte legame con il panorama televisivo e cinematografico britannico, includendo numerosi attori di primo piano.
Tra i nomi annunciati figurano David Tennant, Sharon Horgan, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jennifer Saunders, Geri Halliwell, Nicola Coughlan, Sean Teale, Simone Ashley, Jodie Whittaker, Rhea Norwood, Richard Ayoade, Amar Chadha-Patel, Matthew Beard, Jamie Demetriou, Anjana Vasan, Jane Horrocks, Derek Jacobi, Adrian Lukis, Kathryn Hunter, Lesley Nicol e Peter Capaldi.
La presenza di diversi ex protagonisti di Doctor Who contribuisce a rafforzare ulteriormente la componente britannica della stagione, che si distingue anche per la nuova ambientazione londinese.
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Il ritorno del trio protagonista
Accanto alle nuove aggiunte, la serie conferma i suoi volti principali. Selena Gomez, Martin Short e Meryl Streep torneranno nei nuovi episodi, così come Steve Martin e Michael Cyril Creighton.
Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito e riportano il trio di investigatori dilettanti al centro della narrazione. Dopo gli eventi del finale della quinta stagione, i protagonisti si sposteranno infatti a Londra per proseguire le indagini sulla morte di Cinda Canning.
Il cambio di scenario segna una nuova fase della storia, che si svilupperà tra le strade della capitale britannica e un cast arricchito da numerose guest star locali.
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La nuova indagine dopo la quinta stagione
La trama della sesta stagione riparte direttamente dagli eventi conclusivi del capitolo precedente. Il caso della morte di Cinda Canning rimane il fulcro narrativo attorno al quale si svilupperanno le nuove indagini.
Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sui nuovi personaggi, incluso quello interpretato da Olivia Colman. La sua partecipazione è stata infatti rivelata esclusivamente attraverso il video promozionale, senza ulteriori informazioni sul ruolo che avrà nella storia.
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Nessuna data di uscita annunciata
La produzione della sesta stagione è in corso nel Regno Unito, ma Hulu non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto.
La serie è creata e scritta da Martin e John Hoffman, che ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden e Gabrielle Allan. La produzione è affidata a 20th Television.
Con l’ingresso di Olivia Colman e un ampio gruppo di interpreti britannici, Only Murders in the Building si prepara dunque a una nuova fase narrativa ambientata a Londra, dove il trio protagonista continuerà a inseguire la verità sulla morte di Cinda Canning.
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©IPA/Fotogramma
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I canali social ufficiali dello show hanno svelato i nuovi componenti del cast che vanno ad aggiungersi agli attori e alle attrici già introdotti al pubblico in precedenza. Tra le ultime new entry spicca il nome della star di 'Bridgerton' e David Tennant, star di 'Doctor Who'. Affiancheranno le indagini dei consueti protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez