Olivia Colman, sul gender gap: "Se fossi Oliver guadegnerei di più"

Cinema

Olivia Colman compie 50 anni. L’attrice britannica (all’anagrafe Sarah Caroline Colman) è nata a Norwich il 30 gennaio 1974. Emersa negli ultimi anni come una delle migliori interpreti contemporanee, ha spaziato con successo dal cinema alla tv. Ha vinto un Oscar, 4 Bafta, un Emmy, una Coppa Volpi e 3 Golden Globe. Tra i suoi film più importanti ci sono La favorita, The Father, La figlia oscura. In televisione è stata acclamata per i suoi ruoli in Broadchurch, The Night Manager, Fleabag e The Crown, in cui è stata per due stagioni la regina Elisabetta