THE NIGHT MANAGER - Nel 2015 è apparsa nel film The Lobster, di Yorgos Lanthimos, che ha vinto il premio della Giuria a Cannes. Colman è stata poi elogiata per la sua interpretazione di Angela Burr nella miniserie del 2016 The Night Manager (qui in foto con il cast principale), per la quale è stata nominata agli Emmy e ha vinto il Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la tv