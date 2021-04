Olivia Colman: sei film con l'attrice candidata agli Oscar

La pluripremiata interprete britannica è in lizza agli Academy Awards come Miglior attrice non protagonista: ecco alcune delle sue pellicole più amate

Come se non bastasse, ora è candidata agli Oscar come Migliore attrice non protagonista grazie alla sua eccezionale prova in The Father – Nulla è come sembra , in cui affianca una leggenda del cinema come Anthony Hopkins (anch’egli, come la Colman, giunto all’apice del successo superati i quaranta). Per decidere, in questa corsa alla prestigiosa statuetta, se unirvi al nutrito #TeamOlivia, ecco i migliori film con Olivia Colman.

Avete visto l’originale pellicola di Steven Knight, ma non vi ricordate di Olivia Colman? È normalissimo, anzi, se lo avete guardato in italiano in effetti della talentuosa attrice non si trova traccia. Di lei, infatti, si sente la sola voce, e ovviamente solo nella versione originale in inglese. Olivia interpreta Bethan, la donna con cui il protagonista Ivan Locke (Tom Hardy) ha tradito la moglie e che aspetta un figlio da lui: durante tutta la pellicola, che si svolge interamente a bordo dell’auto dell’uomo, la sua presenza si manifesta solo al attraverso gli altoparlanti, nel corso di una serie di telefonate.

Qui Olivia Colman è ancora ben lontana dall’essere un’attrice apprezzata a livello internazionale grazie alla straordinaria prova offerta nella serie tv Broadchurch. Ma sebbene in questa pellicola di Edgar Wright con l’affiatato duo formato da Simon Pegg e Nick Frost le tocchi un ruolo secondario e “stilizzato”, già Olivia si distingue per le sue doti da interprete. In questa commedia ispirata ai grandi action movie il protagonista è Nicholas Angel, il miglior poliziotto del suo distretto a Londra, fin troppo dedito al lavoro, tanto da guadagnarsi le antipatie dei colleghi e ritrovarsi trasferito nel tranquillo paesino di Stanford, dove non sembra accadere nulla. Olivia Colman interpreta Doris Thatcher (nome profetico, come vedremo a breve), unico agente donna del posto.

The Lobster (2015)

Il regista greco Yorgos Lanthimos vuole anche Olivia Colman nel suo surreale The Lobster, con protagonisti Colin Farrell e Rachel Weisz. In un futuro distopico le persone single vengono rinchiuse in un hotel dove devono trovare entro quarantacinque giorni il compagno della vita, pena finire trasformati in un animale a propria scelta. Tra questi c’è David, appena lasciato dalla moglie. A Olivia il ruolo della direttrice di questo a dir poco bizzarro hotel. Per il debutto con un film in lingua inglese, Lanthimos si aggiudica il Premio della Giuria a Cannes.



La favorita (2018)



Dopo l’ottima esperienza con The Lobster, Lanthimos “promuove” Olivia Colman a protagonista ne La favorita, in cui le affianca come comprimarie Emma Stone e Rachel Weisz. Siamo agli inizi del XVIII secolo, l’Inghilterra è in guerra con la Francia e sul trono si trova la regina Anna, alle prese più con i propri problemi di salute e le proprie voglie che con la gestione del regno. Si contendono le sue attenzioni, così come il potere, la sua fidata consigliera, Lady Marlborough, e la nuova arrivata Abigail Masham. Per Olivia è un trionfo: Miglior attrice protagonista ai premi Oscar, Miglior attrice in un film commedia o musicale ai Golden Globe, Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Venezia.



The Father – Nulla è come sembra (2020)



Conclude questo elenco The Father – Nulla è come sembra, dell’esordiente francese Florian Zeller. Anthony Hopkins è Anthony, un uomo anziano che, nonostante l’evidente passare del tempo, non vuole rassegnarsi ad accettare l’aiuto della figlia. Ma la vecchiaia non ha pietà e in breve Anthony comincia a perdere presa sulla realtà. Nomination agli Oscar tanto per Hopkins che per la Colman.