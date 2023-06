Paddington in Perù, Colman, Banderas e Zegler si uniscono al cast

Le new entry di Paddington in Perù

Nuovi importanti aggiornamenti per il cast di Paddington 3, che include infatti anche Antonio Banderas, il celebre attore, regista e produttore cinematografico spagnolo che ha raggiunto la consacrazione nel 1998 con il ruolo di Zorro nel film La maschera di Zorro, recitando poi in numerosi film di successo, come Intervista col vampiro, Philadelphia, C'era una volta in Messico e la saga di Spy Kids. Banderas interpreterà per Paddington il personaggio di Hunter Cabot, un affascinante e intrepido capitano di un battello fluviale che si offre di aiutare la famiglia Brown nella loro avventura peruviana. Accanto a lui, anche la giovane interprete Rachel Zegler nei panni di Gina Cabot, nonché figlia dello stesso Hunter. L’attrice, classe 2001, ha esordito sul grande schermo nel 2021 con il ruolo di Maria nell’acclamato remake di West Side Story di Steven Spielberg, per il quale ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, il National Board of Review alla miglior attrice e due candidature ai Critics' Choice Awards. Ma non finisce qui: tra le importanti new entry del cast, figura anche il nome del premio Oscar Olivia Colman, la quale interpreterà una suora allegra e solare che gestisce una casa di riposo per orsi in Perù. Infine, i più affezionati fan dei primi due episodi di Paddington dovranno purtroppo salutare l'attrice nominata all'Oscar Sally Hawkins, che lascerà il franchise per questo terzo capitolo. L’attrice, nel ruolo della matriarca Mary Brown, verrà sostituita dalla britannica Emily Mortimer.