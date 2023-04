Wonka, le anticipazioni del trailer con Timothée Chalamet e Hugh Grant

Nelle scorse ore è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas il primo trailer ufficiale dell’attesissimo musical Wonka, un prequel del film del 1971 con Gene Wilder, diretto da Paul King (Paddington). Il video che anticipa ciò che vedremo (non ancora disponibile in rete) è stato presentato dallo stesso Timothée Chalamet, il grande protagonista della pellicola, il quale interpreterà il famoso cioccolatiere Willy Wonka. Ecco tutte le anticipazioni che arrivano dal trailer e dalla presentazione targata Las Vegas Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Nelle scorse ore è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas il primo trailer ufficiale dell’attesissimo musical Wonka, un prequel del film del 1971 con Gene Wilder, diretto da Paul King (Paddington). Il video che anticipa ciò che vedremo (non ancora disponibile in rete) è stato presentato dallo stesso Timothée Chalamet, il grande protagonista della pellicola, il quale interpreterà il famoso cioccolatiere Willy Wonka. Ecco tutte le anticipazioni che arrivano dal trailer e dalla presentazione targata Las Vegas.



Il trailer di Wonka rivela Timothée Chalamet nei panni dell’iconico cioccolatiere e di Hugh Grant in quelli di Oompa-Loompa

Chalamet ha ammesso durante la presentazione di aver nuotato nel vero cioccolato nel film musicale in uscita.

"Troppa cioccolata", ha detto sul palco del CinemaCon, la fiera annuale attualmente in corso al Caesars Palace di Las Vegas.



Nonostante i dolori di stomaco dovuti all'ingestione di troppi dolci ingurgitati, Chalamet ha definito il ruolo "un sogno che si avvera". Le versioni precedenti del personaggio erano "ciniche", dice. Ma "questo è un Willy pieno di gioia, speranza e desiderio di diventare il più grande cioccolatiere”.



L'attesissimo Wonka di Paul King dovrebbe uscire nelle sale statunitensi il 15 dicembre 2023.



Timothée Chalamet è il terzo interprete del personaggio creato da Roald Dahl

Chalamet è il terzo attore a indossare il famoso cappello a cilindro. Gene Wilder è stato il primissimo, colui che ha interpretato Willy Wonka nell'adattamento uscito nel 1971, dal titolo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Quella sua interpretazione è stata a dir poco memorabile, tanto da far sì che chiunque di noi, chiudendo gli occhi e mettendosi a pensare a Willy Wonka, veda proprio Gene Wilder .

Nel 2005 è toccato invece a Johnny Depp incarnare quel ruolo in occasione del reboot diretto da Tim Burton, intitolato Charlie e la fabbrica di cioccolato.

approfondimento Dune 2, debutta il trailer con Timothée Chalamet e Zendaya

Il nuovo musical è un prequel che indaga le origini di Wonka

Il famoso libro per bambini di Roald Dahl Charlie and the Chocolate Factory segue un ragazzo povero che vince un biglietto d'oro per visitare la celebre fabbrica di cioccolato gestita dal tanto mitico quanto misterioso Willy Wonka. Il film con Chalamet protagonista indaga le origini di Wonka, svolgendosi mentre la fabbrica di cioccolato è prossima all'apertura. Quindi il bambino Charlie e la sua famiglia non appariranno in questo film musicale, trattandosi di un prequel che precede di molti anni la visita di Charlie e del nonno.

approfondimento Wonka, le reazioni ai primi screening test del film sono positive

Hugh Grant nella parte dell’Oompa Loompa

Nel filmato esteso che è stato proiettato martedì 25 aprile al CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato per la prima volta il personaggio interpretato da Hugh Grant. L’attore britannico recita nella parte di uno degli Oompa Loompas, intrappolato in un minuscolo barattolo di vetro. Wonka lo assumerà per controllare e gestire la sua fabbrica.

Nel trailer, Chalamet canta, balla e fa le piroette attorno a un palo della luce in versione Singin' in the Rain. Il suo personaggio è alla forsennata ricerca di ricette magiche, che tenterà di scopare in tutto il mondo. Tenterà poi di far volare le persone con i suoi cioccolatini incantati.

approfondimento Timothée Chalamet, la prima foto nei panni di Willy Wonka

Olivia Colman nei panni di una locandiera

Il fortunato pubblico del CinemaCon ha anche potuto intravedere una Olivia Colman nei panni di una locandiera di Cockney, come riporta in queste ore il magazine statunitense Variety.

Non è mancata all’appello nemmeno Sally Hawkins nei panni dell'amata madre di Wonka e neanche nuova arrivata Calah Lane nel ruolo della nuova amica del cioccolatiere.



"Ogni cosa buona in questo mondo è iniziata con un sogno", dice Wonka nel trailer. "Quindi tieniti stretto il tuo”.

approfondimento Wonka, tre star si aggiungono al cast del film con Timothée Chalamet

La Warner Bros. è grande protagonista del CinemaCon

In occasione dell'edizione 2023 del CinemaCon di Las Vegas, la Warner Bros. è grande protagonista.

A presentato infatti la sua vasta lista di nuovi titoli, comprese le anteprime di Dune: Part Two, interpretato sempre da Chalamet; così come l'adattamento musicale prodotto da Oprah Winfrey The Color Purple e Barbie di Greta Gerwig.



Mike De Luca e Pam Abdy, i nuovi capi della Warner Bros. Film Division, hanno introdotto il trailer di Wonka e hanno detto ai proprietari delle sale cinematografiche (che presenziano all’evento CinemaCon): “Il nostro compito è offrirvi la più ampia gamma di film di ogni genere. È la nostra direttiva personale per il futuro e siamo assolutamente impegnati a mantenere questa promessa”. approfondimento Timothée Chalamet sarà Willy Wonka ne "La fabbrica di cioccolato"