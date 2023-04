Dune 2, debutta il trailer con Timothée Chalamet e Zendaya

Sul remoto pianeta Arrakis Timothée Chalamet cavalca un verme delle sabbie , rito d'iniziazione per diventare parte del nativo popolo Fremen, e suggerisce una prossima vendetta contro Casa Harkonnen. Nel trailer di Dune: Part Two , presentato da Warner Bros lo scorso martedì al raduno CinemaCon di Las Vegas, il protagonista Paul Atreides conquista così il ruolo di profeta Muad’Dib. “Nel primo film Paul Atreides è uno studente...qui vediamo davvero Paul Atreides diventare un leader ” ha detto Chalamet sul personaggio che interpreta nel sequel del film di fantascienza del 2021 tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert. Se nella prima immagine del trailer Paul e la giovane Fremen Chani (interpretata da Zendaya ), che nella precedente pellicola rappresentava un personaggio secondario ma che ora è pronta a combattere, siedono ai bordi del deserto, nell'ultima scena Paul si erge in piedi di fronte a migliaia di Freman con le mani alzate verso la folla esultante.

L'EVOLUZIONE DAL PRIMO AL SECONDO FILM

Il primo episodio Dune, che per Warner Bros ha rappresentato uno dei maggiori successi al botteghino con un guadagno di 402 milioni di dollari in tutto il mondo, ha vinto sei Premi Oscar e ha ottenuto una candidatura come Miglior film. L’ultimo sguardo sul pianeta Arrakis aveva rivelato la fuga nel deserto di Paul Atreides e della madre Lady Jessica (interpretata da Rebecca Ferguson) dopo il tradimento del Barone Vladimir Harkonnen. Accolto dalla popolazione nativa dei Fremen, Paul si era unito alla resistenza. Gli occhi del protagonista avevano assunto una sfumatura blu glaciale, proprio come quella che colora lo sguardo dei Fremen, a causa del consumo della "spezia", una sostanza psichedelica in gradi di amplificare le capacità intellettive e di conferire il dono della premonizione. Nel secondo episodio, diretto ancora una volta dal regista Denis Villeneuve, ritorna tra gli altri personaggi il capo della tribù dei Fremen Stilgar (interpretato da Javier Bardem), mentre tra i nuovi volti compaiono Feyd-Rautha (interpretato da Austin Butler), definito dal regista un “maestro di spada olimpionico incrociato con uno psicopatico serial killer”, la principessa Irulan Corrino (interpretata da Florence Pugh) e Lady Margot (interpretata da Léa Seydoux). In occasione del CinemaCon, Zendaya ha inoltre approfondito la natura del rapporto tra Paul e Chani: “Sono ancora solo due persone giovani che stanno cercando di crescere, innamorarsi e vivere”. Sulle differenze tra i due episodi della saga di fantascienza, il regista Villeneuve ha poi specificato che “Dune è più un film contemplativo. Dune: Part Two è un film di guerra ricco d’azione, epico. È molto più denso. Siamo andati in location tutte nuove. Non volevo una sensazione di ripetizione. Sono tutti nuovi set. Tutto è nuovo”, incluse le riprese dell’intero film effettuate con la tecnologia IMAX. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 17 novembre 2023.