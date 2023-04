Timothée Chalamet canterà nel biopic su Bob Dylan

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Soffiano nel vento le novità sul biopic su Bob Dylan: in occasione della Star Wars Celebration a Londra, il regista James Mangold ha rivelato a Collider non solo che le riprese del film, prima denominato Going Electric e poi intitolato A Complete Unknown (verso tratto dal brano Like a Rolling Stone), inizieranno nel mese di agosto, ma anche che il protagonista Timothée Chalamet, investito ormai tre anni fa del ruolo del menestrello del rock, seguirà le orme di Taron Egerton nei panni di Elton John in Rocketman e quelle di Austin Butler nei panni di Elvis Presley in Elvis, dal momento che nella pellicola canterà e suonerà la chitarra lui stesso. L’attore interpreterà il giovane Dylan nei primi anni Sessanta, presumibilmente dalla scena del Greenwich Village nel 1961 all’incidente in moto nei pressi di Woodstock nel 1966, lungo il periodo di trasformazione delle sonorità del cantautore dal folk classico al rock elettrico. “È un momento così straordinario nella cultura americana e nella storia di un giovane, diciannovenne Bob Dylan che arriva a New York con due dollari in tasca e che nel giro di tre anni diventa un fenomeno globale” ha spiegato Mangold. “Prima viene accolto nella famiglia della musica folk a New York e poi, naturalmente, a un certo punto fugge e la sua stella cresce oltre ogni previsione. È una storia vera così interessante e su un momento così interessante della scena americana. E personaggi diversi, da Woody Guthrie a Bob Dylan, da Pete Seeger a Joan Baez, avranno tutti un ruolo da giocare in questo film”.