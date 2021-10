Timothée Chalamet, la prima foto nei panni di Willy Wonka

Un post che ha ottenuto più di quattro milioni di like nel giro di poche ore. L’attore statunitense, classe 1995 , ha condiviso le prime due foto nei panni dell’iconico personaggio ideato da Roald Dahl nel celebre romanzo La fabbrica di cioccolato, una delle opere più amati da grandi e bambini.

Al via le riprese della pellicola diretta da Paul King con la sceneggiatura di Simon Farnaby .

Il primo scatto vede Timothée Chalamet ( FOTO ) indossare i panni di WIlly Wonka in un’immagine rubata direttamente dal backstage della pellicola, la seconda foto ne rivela invece un piccolo dettaglio.

La data di distribuzione del film è al momento fissata per il 17 marzo 2023.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri in merito.