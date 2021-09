Wonka, tre star si aggiungono al cast del film con Timothée Chalamet

La Warner Bros. ha arricchito il cast del film che racconterà la vita da ragazzino del proprietario della fabbrica di cioccolato più famosa al mondo. Le tre star sono Rowan Atkinson, Olivia Colman e Sally Hawkins . Il primo è noto al grande pubblico per aver interpretato Mr Bean. Olivia Colman è l’attrice pluripremiata per i suoi ruoli al cinema e in tv. Nel 2018 ha interpretato la Regina Anna di Gran Bretagna nel film biografico “La favorita”, grazie a cui si è aggiudicata il Premio Oscar nella sezione di miglior attrice alla sua prima candidatura, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale e il BAFTA alla migliore attrice protagonista. Dal 2019 veste i panni della regina Elisabetta II del Regno Unito nella terza e quarta stagione della serie Netflix The Crown . La terza new entry è Sally Hawkins: tra i tanti ruoli ricordiamo quello del 2013 nel film Blue Jasmine di Woody Allen, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista. Nel 2017 ha interpretato Elisa Esposito nel film “La forma dell'acqua - The Shape of Water” di Guillermo del Toro, grazie a cui ha ricevuto la seconda candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice protagonista.

Wonka, gli altri attori del cast

Ad affiancare Timothée Chalamet nel film ci sarà un cast davvero importante composto da Mathew Baynton (The Wrong Mans, Ghosts), Tom Davis (Paddington 2, King Gary), Simon Farnaby (Paddington, Rogue One: A Star Wars Story), Rich Fulcher (Marriage Story, Disenchantment, Matt Walsh's High Road), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2, Zack Snyder's Justice League, Mary Poppins Returns), Paterson Joseph (Vigil, Noughts + Crosses),Keegan-Michael Key (The Prom, Schmigadoon), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington, Little Britain), Colin O'Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (White Lotus, Insecure), Rakhee Thakrar (Sex Education, Quattro matrimoni e un funerale) ed Ellie White (The Other One, The Windsors).

Wonka, cosa sappiamo del film

Le riprese del prequel sono cominciate. Regista e sceneggiatore del progetto è Paul King, che ha scritto il film in collaborazione con Simon Farnaby. Tra i produttori ci sono anche David Heyman, Luke Kelly, Michael Siegel e Alexandra Derbyshire. Wonka è il terzo film dedicato al personaggio nato nel 1964 dalla penna Roald Dahl, che ha scritto il romanzo per ragazzi “La fabbrica di cioccolato”. Dal libro è stato tratto il film del 1971 “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, diretto da Mel Stuart con protagonista Gene Wilder. Nel 2005 è stata la volta de “La fabbrica di cioccolato” di Tim Burton, che aveva come protagonista Johnny Depp. La Warner Bros. descrive il film con Timothée Chalamet come un’esplorazione dei “vividi e mitici inizi dell’inventore ricco di immaginazione, prima che diventasse il famoso Mozart del cioccolato”.