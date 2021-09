La Favorita, il cast del film con Emma Stone ed Olivia Colman. FOTO

1/10 @Element Pictures

“La Favorita” è uno dei migliori film del celebre regista Yorgos Lanthimos, candidato per ben quattro volte agli Oscar per “Dogtooth”, “The Lobster” e “La Favorita”. Quest’ultimo ha concorso per ben 10 statuette, portandone a casa una per la miglior attrice protagonista: Olivia Colman.

