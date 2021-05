Emma Stone: una "Crudelia" punk e sopra le righe. INTERVISTA

Preparatevi a vedere Emma Stone in un ruolo decisamente insolito, per lei. "Mi sono divertita moltissimo, dice l'attrice premio Oscar, però non vorrei essere come lei, è troppo cattiva e audace per i miei gusti" Condividi:

Colorato, punk, divertente. E crudele, al punto giusto. Arriva al cinema dal 26 maggio e dal 28 su Disney + con accesso Vip (visibile anche tramite l’app di Sky Q), “Crudelia” diretto da Craig Gillespie. Un film imperdibile, per il solo fatto di vedere Emma Stone in un ruolo decisamente insolito per lei e vederla trasformarsi lentamente ma con tanta ironia da ragazzina vivace e un po' monella, a cattiva a tutti gli effetti.

approfondimento EMMA STONE: tutti i LOOK neI panni di CRUDELIA Del resto che Crudelia De Mon potesse avere alle spalle qualche piccolo “trauma” ce lo si poteva anche aspettare vista la sua strana “passione” per i cuccioli dalmata nel famoso “La carica dei 101”. Ora in sala troviamo la storia di “Cruella” per dirla all’inglese e del perché sia diventata appunto la "cattiva" che tutti conosciamo. Un film in cui musica, colori, trucchi e vestiti fanno da sfondo perfetto a questa storia di “redenzione al contrario” per usare le parole di Emma Stone e in cui troviamo anche una Emma Thompson impegnata fare da mentore, e non solo, alla giovane stilista di moda. Si perché Crudelia voleva solo disegnare dei vestiti, poi qualcosa è andato decisamente storto. “Rubo le parole di Emma Thompson, dice l’attrice Emma Stone, questa è una specie di storia di redenzione ma al contrario. Praticamente nel film vediamo qualcuno che dall'essere particolarmente empatica, fantasiosa, creativa e socialmente "accettabile", ecco diventa meno compassionevole e decisamente audace. Insomma non voglio dire che Crudelia sia completamente malvagia ma ci va molto vicino!”.