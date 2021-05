Maneskin doppiatori per Crudelia: "Siamo come Lei"

La band romana, fresca trionfatrice dell' Eurovision Song Contest, stanno per tornare sotto i riflettori con Crudelia, dove appariranno in veste di doppiatori e musicisti Condividi:

approfondimento Eurovision 2021, i Maneskin tornano in Italia da vincitori. VIDEO Dopo la vittoria all'Eurovision e il conseguente ma non scontato successo su Spotify del loro pezzo Zitti ma buoni con quasi 4 milioni di ascolti in soli 24 ore, i Maneskin non sembrano volersi fermare più e affrontano una nuova sfida: quella del cinema. Infatti la band romana ha partecipato in qualità di doppiatori alla versione italiana di Crudelia, il film Disney origin story di Crudelia De Mon, interpretata da Emma Stone e in uscita nelle sale il 26 maggio (dal 28 su Disney+) .

approfondimento Crudelia, gadget e collezioni per tutti i fan Nel backstage che vi proponiamo, i Måneskin spiegano la natura del loro coinvolgimento ma anche come sono posti di fronte al film. Naturalmente dalle loro parole si evince la curiosità pee le dimaniche che coinvolgono questo nuovo mondo. Scendendo nei particolari Damiano David e Victoria De Angelis, prestano la voce a due personaggi della pellicola, rispettivamente l’assistente della Baronessa Jeffrey (Andrew Leung) e una fashion reporter. Damiano ha poi interpretato un pezzo della colonna sonora, una personale versione di I Wanna Be Your Dog dei The Stooges.