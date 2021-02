The Father, arriva in Usa il film con Anthony Hopkins e Olivia Colman

Esce il 26 febbraio con alcune proiezioni mirate in sale e drive-in di New York e Los Angeles l’opera diretta da Florian Zeller, romanziere, drammaturgo e regista francese. La pellicola - disponibile dal 26 marzo on demand - narra la storia di Anthony, un uomo ultraottantenne che con l’avanzare dell’età inizia a inizia a dubitare non solo dei suoi stessi familiari ma anche della sua mente e della realtà in cui vive