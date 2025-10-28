Only Murders in the Building 6, la nuova stagione sarà a Londra?

Il finale della quinta stagione, disponibile in streaming su Disney+ da martedì 28 ottobre, potrebbe contenere dettagli sul possibile cambio di continente per la storia, una mossa inedita ed inaspettata per la produzione

Termina il 28 ottobre un altro ciclo di episodi, il quinto, di Only Murders in the Building, la serie comedy e crime targata Hulu, distribuita in Italia in streaming da Disney+, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Le vicende di Mabel/Selena Gomez, Charles/Steve Martin e Oliver/Martin Short sono lontane dal dirsi concluse perchè a New York e in particolare all'Arconia, il crimine non dorme mai.

Il futuro della serie, tuttavia, potrebbe riservare grosse sorprese per il pubblico, prima fra tutte un cambio di scenario.

Per Deadline, la storia potrebe proseguire dall'altra parte dell'Oceano, più specificamente, a Londra.

La storia prosegue a Londra? Only Murders in the Building 6 non è ancora realtà, non c'è, infatti, ancora una comunicazione ufficiale del semaforo verde per la messa a punto di un nuovo ciclo di episodi da parte di Hulu, ma le ipotesi sul futuro sono già possibili per la stampa di settore d'Oltreoceano.

C'è ottimismo da parte dei realizzatori e degli interpreti e c'è ancora tanto da raccontare. Deadline ha rivelato in esclusiva la possibilità di un cambio di ambientazione per le nuove avventure del trio di protagonisti/podcaster/investigatori provetti e la fonte parla di Londra come possibile nuovo scenario della nuova trama.

La capitale del Regno Unito, del resto, è un posto perfetto per ambientare un giallo e le sue architetture caratteristiche condividono con l'Arconia, l'edificio newyorkese dove sono stati commessi gli omicidi al centro della serie, un fascino lussuoso e misterioso.

Indizi del trasferimento della produzione nella City potrebbero essere disseminati nell'ultimo episodio della stagione 5, ha aggiunto la fonte alla vigilia della messa in onda della puntata. Gli omicidi non sono certo finiti ma la mossa di proseguire il racconto nel Vecchio Continente è del tutto inedita. Vedi anche Only Murders in the Building 5, il primo trailer della serie

Da New York a Los Angeles e ritorno Only Murders in the Building è uno show parecchio metropolitano e, sebbene le location conservino un certo fascino d'epoca, l'ambientazione newyorkese (il vero Arconia Building si trova nell'Upper West Side di Manhattan) è uno dei punti di forza della serie per il pubblico.

Già nella quarta stagione il cast e i suoi protagonisti si sono spostati sulla Costa opposta del Paese per poi fare ritorno alla base per la quinta stagione, la cui trama affonda le sue motivazioni nel cuore di Manhattan.

Se per la stagione quattro i protagonisti si spostarono nella Città degli Angeli spinti dalla possibilità di adattare il loro podcast sullo schermo, non è chiaro quale potrebbe essere la ragione del trasferimento dei tre investigatori in Europa.

Sia che si tratti di una pista delle nuove indagini o di una ragione legata al passato di uno dei personaggi principali, il cambio di scenario renderebbe senz'altro tutto molto più interessante.

Impossibile, in questo senso, non pensare a The White Lotus, lo show antologico HBO che ha fatto del cambio di scenario, uno diverso per ogni stagione, uno dei suoi tratti distintivi.

Da qualche settimana si parla di un possibile racconto ambientato nel Sud della Francia, una meta continentale dopo varie avventure su isole più o meno remote. Il Vecchio Continente sta tornando una meta di tendenza per le produzioni internazionali? Staremo a vedere.