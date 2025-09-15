The White Lotus, la quarta stagione sarà ambientata in Francia?

Il futuro della celebre serie HBO comincia a delinearsi, anche se il riserbo rimane alto su molti dettagli. Durante il red carpet degli Emmy, due protagonisti della terza stagione, Parker Posey e Jason Isaacs, hanno svelato che la prossima ambientazione sarebbe nel Sud della Francia. Tuttavia, entrambi hanno ammesso di non sapere se i loro personaggi torneranno sullo schermo

The White Lotus continua a essere guidato dalla visione di Mike White, affiancato dai produttori esecutivi David Bernad e Mark Kamine. Le prime tre stagioni della serie televisiva sono tutte disponibili on demand su Sky e NOW.

La quarta attesissima stagione della serie televisiva The White Lotus potrebbe esser ambientata in Francia, più precisamente nel Sud della Francia. Il futuro della celebre serie HBO comincia dunque a delinearsi, anche se il riserbo rimane alto su molti dettagli. Durante il red carpet della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards , andata in scena nelle scorse ore, due protagonisti della terza stagione, Parker Posey e Jason Isaacs, hanno svelato quale dovrebbe essere la prossima ambientazione. Tuttavia, entrambi hanno ammesso di non sapere se i loro personaggi torneranno sullo schermo e HBO non ha ancora rivelato niente di ufficiale.

L’annuncio sul tappeto rosso

“Mike [White] è nel Sud della Francia in questo momento. È lì che si svolgerà la quarta stagione”, ha dichiarato Parker Posey a E! durante la serata di gala degli Emmy. L’attrice, che nel terzo capitolo ha interpretato la casalinga del Sud degli Stati Uniti Victoria Ratliff, ha poi aggiunto con franchezza: “Non ho idea se ci sarò anch’io”.

Non sono mancate all’appello ipotesi e ironia: con il suo consueto spirito, Posey ha scherzato sul possibile ritorno di un personaggio storico della serie, quello di Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge e deceduta già da tempo. “Quando sei in cima a una montagna può capitare di avere allucinazioni e vedere degli spiriti. Penso che Coolidge possa tornare, a seconda del luogo. Magari da qualche parte sulle Alpi”, ha osservato, immaginando un rientro surreale attraverso una sequenza onirica.