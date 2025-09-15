The White Lotus, la quarta stagione sarà ambientata in Francia?Serie TV Parker Posey e Jason Isaacs in una scena di The White Lotus 3 (credits: WebPhoto)
Il futuro della celebre serie HBO comincia a delinearsi, anche se il riserbo rimane alto su molti dettagli. Durante il red carpet degli Emmy, due protagonisti della terza stagione, Parker Posey e Jason Isaacs, hanno svelato che la prossima ambientazione sarebbe nel Sud della Francia. Tuttavia, entrambi hanno ammesso di non sapere se i loro personaggi torneranno sullo schermo
La quarta attesissima stagione della serie televisiva The White Lotus potrebbe esser ambientata in Francia, più precisamente nel Sud della Francia.
Il futuro della celebre serie HBO comincia dunque a delinearsi, anche se il riserbo rimane alto su molti dettagli. Durante il red carpet della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, andata in scena nelle scorse ore, due protagonisti della terza stagione, Parker Posey e Jason Isaacs, hanno svelato quale dovrebbe essere la prossima ambientazione. Tuttavia, entrambi hanno ammesso di non sapere se i loro personaggi torneranno sullo schermo e HBO non ha ancora rivelato niente di ufficiale.
The White Lotus continua a essere guidato dalla visione di Mike White, affiancato dai produttori esecutivi David Bernad e Mark Kamine. Le prime tre stagioni della serie televisiva sono tutte disponibili on demand su Sky e NOW.
L’annuncio sul tappeto rosso
“Mike [White] è nel Sud della Francia in questo momento. È lì che si svolgerà la quarta stagione”, ha dichiarato Parker Posey a E! durante la serata di gala degli Emmy. L’attrice, che nel terzo capitolo ha interpretato la casalinga del Sud degli Stati Uniti Victoria Ratliff, ha poi aggiunto con franchezza: “Non ho idea se ci sarò anch’io”.
Non sono mancate all’appello ipotesi e ironia: con il suo consueto spirito, Posey ha scherzato sul possibile ritorno di un personaggio storico della serie, quello di Tanya McQuoid, interpretata da Jennifer Coolidge e deceduta già da tempo. “Quando sei in cima a una montagna può capitare di avere allucinazioni e vedere degli spiriti. Penso che Coolidge possa tornare, a seconda del luogo. Magari da qualche parte sulle Alpi”, ha osservato, immaginando un rientro surreale attraverso una sequenza onirica.
La conferma di Jason Isaacs
Anche Jason Isaacs, che ha interpretato Timothy Ratliff (padre affettuoso ma segnato da dipendenze e attività criminali) ha confermato che la quarta stagione avrebbe come sfondo la Francia meridionale.
Nonostante ciò, ha lasciato intendere che il destino dei Ratliff difficilmente potrà intrecciarsi ancora con quello degli esclusivi resort White Lotus. Con tono ironico ha infatti commentato: “Saranno fortunati se riusciranno a permettersi un Howard Johnson”, riferendosi a una nota catena di motel statunitense.
La posizione di HBO e i tempi di produzione
Dal canto suo, HBO non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sull’ambientazione della nuova stagione.
Rimane incerta anche la tabella di marcia per l’avvio delle riprese. Mike White, ideatore e sceneggiatore, ha infatti spiegato di volersi concedere una pausa prima di tornare a lavorare alla scrittura.
Dalle Hawaii alla Thailandia, passando per la Sicilia
Il successo di The White Lotus è cresciuto di stagione in stagione, cambiando scenario a ogni nuovo capitolo. La terza stagione ha condotto gli spettatori da Koh Samui a Bangkok, stabilendo un record di ascolti.
In precedenza, la seconda era stata ambientata in Sicilia e la prima a Maui. In ogni occasione, un resort Four Seasons è stato trasformato per diventare la cornice dell’immaginario e lussuoso White Lotus.
Un rinnovo atteso
La notizia della conferma della quarta stagione è stata rivelata dal magazine americano Variety lo scorso gennaio, poche settimane prima del debutto del terzo ciclo di episodi.
Fin dalla sua nascita, la serie ha seguito diversi gruppi di villeggianti alle prese con conflitti personali e dinamiche esasperate dal contesto privilegiato dei resort White Lotus. Tra tensioni, eccessi e scontri con lo staff degli hotel, ogni stagione ha visto consumarsi misteriose morti che hanno contribuito ad alimentarne il fascino. Il format che mescola vacanze e mistero si è rivelato a dir poco vincente, visto il successo di ciascun capitolo della serie tv.
