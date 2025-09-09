Only Murders in the Building 5, tutto sulla nuova stagione della serie

Tra pochi giorni, precisamente il 14 settembre, il cast e i realizzatori di Only Murders in the Building si ritroveranno agli Emmy Awards per la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi televisivi americani per cui la serie ha ricevuto lo scorso luglio ben otto candidature.

Lo show comedy crime, considerato uno dei prodotti più brillanti delle ultime stagioni, è anche uno dei più apprezzati dalla critica e dagli addetti ai lavori, come provano le candidature e i riconoscimenti ottenuti fin dal 2022.

Anche per questa stagione, Steve Martin con John Hoffman si è occupato della sceneggiatura. Il duo di co-creatori fa parte con Martin Short e Selena Gomez del team dei produttori esecutivi.

Anche sotto il profilo narrativo, quest'anno la serie guarda in alto e si propone di raccontare New York attraverso una lente più contemporanea. La città è cambiata negli anni, anche per effetto della gentrificazione e di diversi altri fenomeni sociali.

L'indagine si legherà a molti temi che non sono solo quelli della mera finzione.