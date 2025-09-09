Only Murders in the Building 5, tutto sulla nuova stagione della serie

Only Murders in the Building 5, cosa sapere sulla nuova stagione in streaming da oggiSerie TV Courtesy Disney Italia - PH Patrick Harbron
Introduzione
Lo show candidato agli Emmy Awards torna sul piccolo schermo con i nuovi episodi martedì 9 settembre, in streaming su Disney+. Al centro della nuova indagine di Mabel, Oliver e Charles, la morte di Lester, il portere dell'Arconia, un delitto che spingerà il trio di detective in erba nelle viscere di New York, tra classe agiata e malavita organizzata.
Quello che devi sapere
Only Murders in the Building 5, quando e dove escono i nuovi episodi
La quinta stagione di Only Murders in the Building debutta in streaming in Italia su Disney+ con i primi tre episodi martedì 9 settembre.
Le altre puntate della nuova stagione arriveranno ogni settimana, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La stagione è composta da 10 episodi. Negli Stati Uniti, lo show è distribuito da Hulu. Il finale di stagione è atteso per il 28 ottobre.
La trama: le indagini per la morte di Lester
A un anno dalla messa in onda degli episodi della stagione numero quattro, si torna all'Arconia, la residenza di New York che fa da sfondo alle avventure di Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), trio di investigatori provetti e podcaster alle prese con casi di omicidio efferati nel loro condominio.
Le indagini, questa volta, ripartono dalla morte di Lester, lo storico portiere dell'Arconia interpretato da Teddy Coluca.
Il ritrovamento del cadavere dell'uomo nella fontana del cortile (nel finale della stagione quattro) e quello di un dito mozzato (appartiene a Lester o a un altro corpo? Il trailer della nuova stagione non fornisce spiegazioni), dovrebbe indurre i protagonisti a lasciare perdere il nuovo caso ma ormai la loro fama di detective si è spinta ben oltre le mura del condominio.
Sempre dalle ultime sequenze della quarta stagione, sappiamo che Sofia Caccimelio (l'attrice Téa Leoni) ha richiesto l'aiuto dei tre amici per trovare suo marito, misteriosamente scomparso a New York.
L'uomo, che ha dei legami con la malavita, precisamente con la famiglia dei Caputo, spingerà il trio dell'Arconia in una rete di pericoli e segreti fino alla scoperta di un volto della metropoli di cui ignoravano l'esistenza.
Il cast (ancora più) ricco di guest star
Gli spettatori di Only Murders in the Building possono prepararsi a una quinta stagione ancora più ricca di star delle precedenti.
Lo show in onda su Disney+, famoso per l'inserimento nel cast in ogni stagione di un buon numero di volti hollywoodiani di prestigio a supporto dei protagonisti, alza la posta dello spettacolo con la presenza di guest star di spicco, tra cui figurano anche Christoph Waltz e Rénee Zellweger.
Al cast principale si sono aggiunti per i nuovi episodi anche Bobby Cannavale, Logan Lerman, Dianne Wiest, Beanie Feldstein e Keegan-Michael Key, oltre alla citata Téa Leoni.
Già conosciamo, invece, Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Michael Cyril, Jackie Hoffman, Nathan Lane, James Caverly, Russell G. Jones e Vanessa Aspillaga, ormai ricorrenti nella storia.
Lo show pluricandidato agli Emmy Awards
Tra pochi giorni, precisamente il 14 settembre, il cast e i realizzatori di Only Murders in the Building si ritroveranno agli Emmy Awards per la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi televisivi americani per cui la serie ha ricevuto lo scorso luglio ben otto candidature.
Lo show comedy crime, considerato uno dei prodotti più brillanti delle ultime stagioni, è anche uno dei più apprezzati dalla critica e dagli addetti ai lavori, come provano le candidature e i riconoscimenti ottenuti fin dal 2022.
Anche per questa stagione, Steve Martin con John Hoffman si è occupato della sceneggiatura. Il duo di co-creatori fa parte con Martin Short e Selena Gomez del team dei produttori esecutivi.
Anche sotto il profilo narrativo, quest'anno la serie guarda in alto e si propone di raccontare New York attraverso una lente più contemporanea. La città è cambiata negli anni, anche per effetto della gentrificazione e di diversi altri fenomeni sociali.
L'indagine si legherà a molti temi che non sono solo quelli della mera finzione.