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Marcello Fois vince il Campiello 2026 e lo dedica a Michela Murgia

Spettacolo
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"L’immensa distrazione" si impone con 83 voti e una storia tanto esistenziale quanto familiare. Al centro, il bilancio di una vita tra memoria, perdite e scelte che tornano a interrogare il presente

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Il 64° Premio Campiello incorona Marcello Fois, 66 anni, con L’immensa distrazione, romanzo Einaudi che ha conquistato 83 voti della Giuria dei Lettori Anonimi. La cerimonia, ospitata per la prima volta nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, ha visto l’autore sardo imporsi al termine di un testa a testa con Alcide Pierantozzi, secondo con 80 voti per Lo sbilico. Al centro del libro di Fois c’è Ettore Manfredini, ultranovantenne appena morto che ripercorre la propria esistenza tra Sardegna ed Emilia, in un bilancio di ciò che ha costruito, perduto e lasciato alle proprie spalle. 

La dedica a Michela Murgia

Nel suo discorso, Fois ha ricordato con gratitudine Michela Murgia, sua amica scomparsa nel 2023 e citata nella dedica del romanzo, e Grazia Deledda, figura legata alle sue origini nuoresi. "Scrivere è un mestiere difficilissimo. C'è tanta differenza tra scrittori e gente che pubblica. Tanta gratitudine per questo mondo. Voglio intanto ringraziare una persona che non c'è più, ma per me c'è, che era una donna bellissima, tutt'altro che livorosa, molto resiliente, si chiamava Michela Murgia" ha detto Fois, subito dopo l'annuncio, ricordando la scrittrice e sua amica Michela Murgia. 

 

Tutti i vincitori di questa edizione

Sul podio, al terzo posto con 54 voti, Elena Varvello con La vita sempre, mentre Valeria Parrella si è classificata quarta con La ragazzina, ferma a 33 preferenze. Quinto Ermanno Cavazzoni con Storia di un’amicizia, dedicato al rapporto con Gianni Celati, che ha ottenuto 32 voti. La serata, alla presenza di oltre 900 ospiti e condotta da Alessio Viola con Arianna Porcelli Safonov, ha assegnato anche gli altri riconoscimenti della Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto: il Premio alla Carriera è andato a Domenico Starnone, il Campiello Opera Prima a Nadeesha Uyangoda per Acqua sporca, mentre il Campiello Giovani è stato vinto da Matteo Ghisleri con Ricalcolo percorso. Il 64° Campiello sarà trasmesso il 10 ottobre su Sky Arte, Sky Documentaries, NOW e Cielo.

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