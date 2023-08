Michela Murgia, le 10 frasi più belle della scrittrice

2/12 ©IPA/Fotogramma

Fervente sostenitrice dei diritti civili, soltanto pochi mesi fa aveva sposato in "articulo mortis" l’attore e regista Lorenzo Terenzi, al fine di garantirgli i diritti mancando la copertura legislativa per la cerimonia che voleva per la sua famiglia queer. Tra i temi trattati nelle sue opere anche la religione, il ruolo della donna, la vita e la Sardegna, la sua amata terra: ecco alcune frasi fra le più belle dell'autrice

