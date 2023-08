Michela Murgia danza in abito rosso nell’addio di Lorenzo Terenzi

L'attore, regista, autore e musicista ha ricordato Michela Murgia con un post su Instagram che la ritrae sorridente con un braccio alzato in un vestito color corallo. I due si erano sposati il 15 luglio in articulo mortis: "Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato", aveva detto la scrittrice

Un abito rosso corallo, un sorriso e un braccio alzato in un gesto che ricorda la danza. Lorenzo Terenzi ha deciso di ricordare con questa immagine su Instagram Michela Murgia, scomparsa il 10 agosto all’età di 51 anni a causa di un carcinoma renale al quarto stadio . La scrittrice e l'attore, regista, autore e musicista si erano conosciuti nel 2017 grazie a uno spettacolo teatrale in cui lei era la protagonista e lui lavorava alla regia e si erano sposati il 15 luglio in articulo mortis.

Le nozze e la festa con la famiglia allargata

Alle nozze del 15 luglio era seguita una festa con la famiglia allargata, una sorta di manifesto politico anti patriarcato con gli invitati tutti in bianco e la scritta "God save the queer" ricamata con perline sull’abito fatto per Michela Murgia da Maria Grazia Chiuri, stilista di Dior. "Non è una festa", aveva spiegato la scrittrice all'atto di sposare Terenzi. "Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo. Niente auguri, quindi, perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere".