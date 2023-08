4/12 Ibs

Nel 2011 arriva il romanzo di formazione L’Incontro, la cui prima stesura esce in allegato a Il Corriere della Sera seguita da una versione più ampia per Einaudi. Ambientato nell’immaginaria cittadina sarda di Crabas, è la storia di una comunità alle prese con la decisione del vescovo di fondare una seconda parrocchia. Una scelta che rischia di sfociare in litigio, salvo risolversi grazie all’intervento dei più piccoli

Michela Murgia, la scrittrice danza in abito rosso nell’addio di Lorenzo Terenzi