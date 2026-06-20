Lo scrittore, favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del Premio letterario con l'opera “I convitati di pietra", avrebbe espresso giudizi duri nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa il 10 agosto 2023 dopo una lunga malattia. Secondo alcuni testimoni, Mari avrebbe sostenuto che l'autrice fosse "intransigente e violenta, perché era brutta, e sfogava così la sua rabbia". L'autore h respinto la versione, spiegando di "non aver mai parlato dell'aspetto fisico di Murgia"

Lo scrittore Michele Mari è finito al centro delle polemiche a seguito di alcune presunte frasi sessiste pronunciate durante una trasferta in Puglia con altri finalisti del Premio Strega. L'autore, favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del prestigioso riconoscimento letterario con l'opera “I convitati di pietra", avrebbe espresso giudizi particolarmente duri nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa il 10 agosto 2023 dopo una lunga malattia. Secondo alcuni testimoni, Mari avrebbe sostenuto che l'autrice di "Accabadora" fosse "intransigente e violenta, perché era brutta, e sfogava così la sua rabbia". L'episodio risalirebbe allo scorso 18 giugno, durante un viaggio a Bisceglie a cui hanno partecipato i sei candidati della sestina nell'ambito del tradizionale tour che precede la proclamazione del vincitore, in programma l'8 luglio a Roma.

Il caso Michele Mari

Secondo alcune ricostruzioni, la discussione sarebbe nata nel corso di una conversazione tra Mari e la scrittrice Elena Rui, finalista del Premio con "Vedove di Camus", poi degenerata quando il ragionamento si sarebbe allargato a considerazioni più generali sulle donne: "Tutte le donne insoddisfatte e che non piacciono diventano rabbiose", avrebbe detto Mari. Le parole attribuite a Mari hanno provocato anche la reazione di Teresa Ciabatti che, in gara con "Donnaregina" e legata da una profonda amicizia a Murgia, ha parlato di dichiarazioni "inaccettabili", dando vita a un acceso confronto con lo scrittore. Tra i presenti vi sarebbe stato anche Matteo Nucci, attualmente secondo nella classifica provvisoria dello Strega con "Platone. Una storia d'amore".

Mari: “Non ho mai parlato dell'aspetto fisico di Murgia”

Mari è poi intervenuto pubblicamente e, in una nota diffusa dal proprio editore, ha respinto con decisione la versione circolata nelle ultime ore. "In relazione alle voci incontrollate che stanno circolando in merito a un mio diverbio con Teresa Ciabatti, tengo a precisare di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso", ha dichiarato lo scrittore. "Con Teresa Ciabatti ci siamo poi chiariti, tanto che lei stessa mi ha detto di non volere dare seguito all’episodio. Mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita, così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare (peraltro in un contesto privato) un lontano episodio di reciproca incomprensione", ha aggiunto.