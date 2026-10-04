Un duetto a sorpresa: per la prima volta Dua Lipa e Shakira hanno condiviso lo stesso palco a Madrid. Durante l’ottavo appuntamento della residency Las Mujeres Ya No Lloran, il 3 ottobre, la popstar britannica è comparsa a sorpresa per cantare Antología, brano del 1995 tratto da Pies Descalzos, uno dei titoli che hanno costruito il mito della cantante colombiana. Shakira l’ha introdotta definendola una "diosa" e dichiarandosi sua fan, prima di affidarle parte del brano. La scelta ha un significato particolare: Dua Lipa aveva già cantato Antología a Bogotá nel 2025, nella città in cui Shakira aveva scritto la canzone, creando di fatto il precedente che ha portato a questo incontro.