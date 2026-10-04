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Dua Lipa ospite al concerto di Shakira a Madrid, il duetto con Antologia. VIDEO

Musica
©Getty

Il palco della capitale spagnola aveva già accolto Laura Pausini, protagonista di un altro momento speciale della residency della cantante colombiana. Un incontro a sorpresa tra due generazioni del pop internazionale

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Un duetto a sorpresa: per la prima volta Dua Lipa e Shakira hanno condiviso lo stesso palco a Madrid. Durante l’ottavo appuntamento della residency Las Mujeres Ya No Lloran, il 3 ottobre, la popstar britannica è comparsa a sorpresa per cantare Antología, brano del 1995 tratto da Pies Descalzos, uno dei titoli che hanno costruito il mito della cantante colombiana. Shakira l’ha introdotta definendola una "diosa" e dichiarandosi sua fan, prima di affidarle parte del brano. La scelta ha un significato particolare: Dua Lipa aveva già cantato Antología a Bogotá nel 2025, nella città in cui Shakira aveva scritto la canzone, creando di fatto il precedente che ha portato a questo incontro. 

Due generazioni del pop

La presenza di Dua Lipa si inserisce in una residency che Shakira ha trasformato in uno degli appuntamenti più ambiziosi della sua tournée: dodici concerti a Madrid, dal 18 settembre all’11 ottobre, con una serie di ospiti che comprende anche Alejandro Sanz, The Ghetto Kids e Laura Pausini. Ma la serata del 3 ottobre ha avuto una dimensione ancora più ampia grazie alla trasmissione globale di Shakira Live from Madrid, il primo concerto completo della cantante colombiana trasmesso in streaming a livello mondiale da Amazon Music, Prime Video e Twitch. Così il duetto con Dua Lipa non è rimasto confinato alle oltre 50mila persone presenti davanti al palco: l’immagine di due superstar appartenenti a generazioni diverse che cantano insieme una ballata scritta oltre trent’anni fa è arrivata contemporaneamente a un pubblico internazionale. 

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