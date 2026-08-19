Fast & Furious 11, Vin Diesel annuncia il primo ciak a dicembre

L’attore ha condiviso l’aggiornamento durante la serata di lunedì 17 agosto 2026, in occasione della proiezione celebrativa per il 25° anniversario di The Fast and the Furious. Durante l'evento ha spiegato che la produzione potrebbe entrare in fase di lavorazione entro la fine dell’anno, a patto che vengano soddisfatte le richieste dello studio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il capitolo conclusivo della saga Fast & Furious inizia a delineare il proprio calendario produttivo. Vin Diesel ha infatti indicato dicembre come finestra probabile per l’avvio delle riprese di Fast Forever, film destinato a chiudere la linea narrativa principale del franchise con il suo undicesimo episodio. L’attore ha condiviso l’aggiornamento durante la serata di lunedì 17 agosto 2026, in occasione della proiezione celebrativa per il 25° anniversario di The Fast and the Furious. Nell'ambito dell'evento ha spiegato che la produzione potrebbe entrare in fase di lavorazione entro la fine dell’anno, a patto che vengano soddisfatte le richieste dello studio. “Iniziamo le riprese a dicembre, se riesco a soddisfare la richiesta dello studio”, ha dichiarato Diesel a Variety. L’attore ha poi raccontato di essere arrivato a un punto di svolta creativo dopo un percorso lungo e complesso, durato quattro anni e sviluppato attraverso il contributo di quattro differenti gruppi di sceneggiatori. L’obiettivo, ha precisato, era costruire una storia degna di rappresentare la chiusura della saga.

Un processo creativo lungo quattro anni e quattro team di scrittura Il cammino verso Fast Forever si è rivelato tutt’altro che lineare. Vin Diesel ha spiegato di aver attraversato un periodo di sviluppo esteso, durante il quale la sceneggiatura è stata rielaborata da quattro diversi team di autori prima di arrivare alla versione finale. “Tuttavia, sono in una buona posizione. Ho dovuto passare attraverso quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di sviluppo per arrivare a qualcosa che ritenessi degno di un finale”, ha raccontato l’attore. Solo dopo questo lungo processo, Diesel ha ritenuto che la storia fosse adeguata al compito di chiudere un franchise così esteso. La sua reazione alla lettura del copione è stata particolarmente intensa. L’attore ha infatti ammesso di essersi commosso leggendo la sceneggiatura poche settimane fa. “And when I read the script a couple of weeks ago, [I cried]” (in italiano: "E quando ho letto la sceneggiatura un paio di settimane fa, [ho pianto]”, ha aggiunto. Approfondimento Vin Diesel su Fast Forever: "È il miglior copione da decenni"

La reazione emotiva di Vin Diesel alla sceneggiatura Nel corso della proiezione per il 25° anniversario del primo film della saga, Diesel ha preso la parola davanti al pubblico prima dell’inizio della proiezione, offrendo ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento emotivo. “Vi dirò una cosa personale”, ha esordito. L’attore ha ripercorso il lungo sviluppo del progetto, sottolineando ancora una volta il passaggio attraverso quattro gruppi di sceneggiatori e quattro anni di lavoro complessivo. La commozione sarebbe arrivata già durante la lettura iniziale: “È stato dopo quattro scrittori diversi, quattro anni di sviluppo, e dopo aver letto la sceneggiatura, a metà, una lacrima”.



L'emozione, però, non si sarebbe fermata lì. Arrivato alla fine del copione, Diesel ha raccontato di non essere riuscito a trattenere le lacrime: "Alla fine della sceneggiatura che abbiamo realizzato e lavorato così duramente per renderla giusta dopo quattro anni, stavo piangendo. Non ho potuto trattenermi, e [dovevo dirlo a tutti]". A quel punto, la sorella dell’attore sarebbe intervenuta con una battuta per stemperare la situazione: "Basta piangere, fratello." Diesel ha poi condiviso una riflessione con il pubblico: “Quindi voglio solo dire che a volte, anche i ragazzi più duri del mondo hanno bisogno di piangere". Approfondimento Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film