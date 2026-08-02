Vin Diesel su Fast Forever: "È il miglior copione da decenni"

È il miglior copione che abbia letto da decenni. Sto ancora piangendo". Con queste parole l'attore statunitense Vin Diesel ha commentato la sceneggiatura di "Fast Forever", undicesimo capitolo della saga di "Fast & Furious", in arrivo nelle sale il 17 marzo 2028 per Universal Pictures. L'interprete di Dominic Toretto ha condiviso sui social la sua reazione al testo firmato da Michael Lesslie, anticipando un ritorno alle corse clandestine e alla cultura automobilistica delle origini Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

L'attore statunitense Vin Diesel ha commentato via social la sceneggiatura di "Fast Forever", undicesimo capitolo della saga cinematografica "Fast & Furious", definendola il miglior copione letto da decenni e dicendosi commosso. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 17 marzo 2028 distribuito da Universal Pictures. L'interprete di Dominic Toretto ha condiviso la sua reazione dopo aver letto il testo scritto da Michael Lesslie, descrivendo il progetto come la conclusione della serie action.

Dettagli sull'uscita e sul ritorno alle origini "Fast Forever" costituisce il seguito di "Fast X", uscito nel 2023 e diretto da Louis Leterrier. La pellicola rappresenta il capitolo conclusivo della saga cinematografica, secondo quanto annunciato da Diesel nel 2024. L'attore ha anticipato un ritorno alle origini del franchise, con un maggiore spazio dedicato alla cultura automobilistica e alle corse su strada. Durante l'evento FuelFest, Diesel ha inoltre accennato a una possibile reunion tra Dominic Toretto e il personaggio di Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker fino alla sua scomparsa. Approfondimento Fast & Furious, a Cannes Vin Diesel si commuove per Paul Walker