Lacrime, memoria e fratellanza: visibilmente sopraffatto dall’emozione, l'attore ha trasformato la celebrazione per il 25° anniversario di Fast and Furious sulla Croisette in un intenso tributo personale al collega e amico scomparso tragicamente nel 2013. Nel corso dell’evento organizzato per rendere omaggio alla pellicola che ha dato origine a una delle saghe più redditizie del cinema contemporaneo, la star non è riuscito a trattenere la commozione nel ricordare quello che ha definito più volte un vero “fratello”

Vin Diesel si commuove al Festival di Cannes 2026 ricordando Paul Walker durante il 25° anniversario di Fast and Furious. Lacrime, memoria e fratellanza: visibilmente sopraffatto dall’emozione, Diesel ha trasformato la celebrazione per il 25° anniversario della pellicola in un intenso tributo personale a Paul Walker, il collega e amico scomparso tragicamente nel 2013. Nel corso dell’evento organizzato sulla Croisette per rendere omaggio al film che ha dato origine a una delle saghe più redditizie del cinema contemporaneo, l’attore non è riuscito a trattenere la commozione nel ricordare quello che ha definito più volte un vero “fratello”, offrendo al pubblico uno dei momenti più toccanti dell’intera manifestazione.

Cannes accoglie il cast storico di Fast and Furious In un’edizione del Festival caratterizzata da una presenza limitata di grandi star americane, Vin Diesel ha attirato l’attenzione internazionale presentandosi insieme a gran parte del cast del franchise per una ricorrenza simbolica dedicata al cult automobilistico uscito nel 2001. La speciale proiezione di mezzanotte ospitata al Grand Théâtre Lumière ha celebrato il quarto di secolo di una produzione che, da semplice film d’azione, si è trasformata in un impero cinematografico globale. Universal ha chiesto agli ospiti di rispettare un dress code “casual chic”, in linea con lo spirito avventuroso della saga. Vin Diesel ha così calcato il tappeto rosso indossando una giacca decorata con strass e con la scritta “Fast Forever”, richiamo diretto al titolo dell’ultimo capitolo previsto nelle sale nel marzo 2028. Accanto a lui erano presenti Jordana Brewster e Michelle Rodriguez, entrambe in elegante abito da sera, oltre al produttore Neal H. Mortiz e alla responsabile di Universal Donna Langley. Tra gli ospiti anche Meadow Walker, figlia di Paul Walker, la cui presenza ha assunto un valore emotivo centrale durante la serata. Approfondimento Fast and Furious, Vin Diesel parla dell'ultimo film su Instagram

L’entusiasmo del pubblico e il ritorno di Vin Diesel sulla Croisette Accolto da un pubblico particolarmente caloroso, Vin Diesel ha commentato con ironia l’eccezionalità della serata, dichiarando: “Non ho mai visto una proiezione di mezzanotte come questa in tutta la mia vita. Non è che questo film sia uscito da poco”. L’attore ha anche ricordato il suo primo passaggio a Cannes, avvenuto oltre trent’anni prima per presentare un cortometraggio, scherzando con Thierry Fremaux: “Al diavolo il film. Sono qui solo una volta nella vita”. Approfondimento Fast X, Vin Diesel "ha scritto un ruolo" per Cristiano Ronaldo

Il ricordo di Paul Walker spezza la voce di Vin Diesel La celebrazione si è trasformata in un momento profondamente personale quando il discorso si è spostato su Paul Walker, volto iconico della saga nel ruolo di Brian O’Conner. Con evidente difficoltà nel trattenere le lacrime, Vin Diesel ha ammesso davanti alla platea: “Non riesco a credere che vogliate vedermi piangere”. Il ricordo dell’amico ha poi assunto una dimensione ancora più intima quando l’attore ha aggiunto: “Prego che nella vostra vita abbiate un fratello come Paul. All’inizio non era previsto nella sceneggiatura che questo ragazzo biondo con gli occhi azzurri diventasse un fratello per me”. Le parole di Vin Diesel hanno sottolineato come il rapporto con Paul Walker abbia superato il set cinematografico, diventando una relazione autentica e profonda. “Questo è un film in cui la fratellanza è stata introdotta nel nostro millennio, da me e mio fratello Pablo. La persona che non mi avrebbe permesso di venire qui da solo a rappresentare quella fratellanza è Meadow Walker”. Approfondimento Fast and Furious 11, Vin Diesel: tornerà personaggio di Paul Walker?

Meadow Walker, presenza simbolica di un’eredità affettiva Rivolgendosi alla figlia dell’amico, Vin Diesel l’ha abbracciata pubblicamente, condividendo con il pubblico una riflessione che ha amplificato ulteriormente la portata emotiva del momento: “Mi ha detto, ‘Ho 27 anni e sto guardando questo film che mio padre ha girato a 27 anni’, e ho pensato ‘Che profondità’. Se c’è una cosa che posso dire a tutti voi, è che Meadow è stata una fonte di grande forza e so che lui ne sarebbe molto orgoglioso”. Le parole dell’attore hanno conferito alla presenza di Meadow Walker un significato simbolico, trasformandola nella testimonianza vivente del legame duraturo tra Paul Walker e la famiglia di Fast and Furious. Approfondimento Fast XI, Vin Diesel: "Ci sarà un degno saluto a Paul Walker"