Fast and Furious 11, Vin Diesel: tornerà personaggio di Paul Walker?

Vin Diesel ha svelato nuovi dettagli sul film Fast and Furious 11, il nuovo episodio della saga d’azione dove lui stesso interpreta il pilota clandestino Dominic Toretto. Sabato 28 giugno l’attore si è unito ai co-protagonisti della pellicola, Tyrese Gibsone e Cody Walker, in occasione del Fuel Fest, un evento per appassionati di auto, a Pomona, in California. Diesel ha raccontato al pubblico che cosa potrà aspettarsi dalle ultime vicende di Fast and Furious , a partire dalla finestra di uscita provvisoria, che ha individuato nel mese di aprile 2027 . “Lo studio mi ha chiesto: “Vin, possiamo per favore avere il finale di Fast and Furious nell’aprile 2027?””, ha detto l’attore. “Ho risposto: “A tre condizioni”. La prima, riportare il franchise a Los Angeles! La seconda, tornare alla cultura automobilistica, alle corse clandestine! La terza, riunire Dom e Brian O’Conner”. Diesel ha quindi citato il personaggio del poliziotto, poi diventato pilota, che fino al settimo episodio della saga, uscito nel 2015, era stato interpretato da Paul Walker , l’attore morto in un incidente d’auto nel 2013 all’età di 40 anni. Dopo la sua scomparsa, alcune scene del film erano state completate con una tecnologia sostitutiva, sulla base di una storyline secondo la quale O’Conner si sarebbe allontanato dal gruppo per dedicarsi alla famiglia. Se ora il personaggio dovesse riapparire, dovrebbe quindi essere inserito nella pellicola digitalmente.

TORNERÀ ANCHE "THE ROCK"?

Non è chiaro se Fast and Furious 11 proseguirà la storia di Fast X, l’ultimo capitolo della saga che era uscito nel maggio 2023 e che aveva incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo, più del doppio del budget di produzione di 340 milioni di dollari. Il cast includeva Vin Diesel, Alan Ritchson, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Rita Moreno e Brie Larson. Non è noto neppure se Dwayne “The Rock” Johnson, che a partire dal 2016 aveva avuto per anni un conflitto con Diesel, tornerà nella saga. Nel 2023, però, i due avevano migliorato il loro rapporto. Johnson aveva scritto su X: “L’estate scorsa Vin e io ci siamo lasciati tutto il passato alle spalle. Continueremo a lavorare con fratellanza e determinazione e ci prenderemo sempre cura del franchise, dei personaggi e dei fan che tanto amiamo”. Inoltre, dopo aver dichiarato nel 2021 che non avrebbe partecipato a Fast X, l'attore era comunque apparso a sorpresa nei panni di Luke Hobbs in una scena post-credit del film, mentre nel gennaio 2025 Diesel aveva pubblicato una foto insieme al collega, con la didascalia: “Tutto l’amore...Sempre...”. Nel 2023, in merito a Paul Walker, l’attore aveva invece dichiarato: “Vi dirò questo senza fare alcuno spoiler: non potrei immaginare il finale di questa saga senza un degno saluto a Brian O’Conner”. Sull’ultimo film interpretato dall’attore scomparso, Diesel aveva aggiunto: “Quel momento nel 2013 quando il mondo stava soffrendo per la sua scomparsa, lo studio ha preso una decisione molto coraggiosa, giusta e audace, per far sì che Brian O’Conner continuasse a vivere”. Non resta quindi che attendere l’uscita della nuova pellicola per vivere nuove avventure a tutta velocità.