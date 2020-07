ATTENZIONE: POSSIBILI SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO I FILM

I cattivi che Dominic Toretto e soci devono fronteggiare nel corso dei diversi capitoli del franchise di Fast and Furious sono infatti di primissimo piano: lo dimostra la classifica con i cinque villain più temibili della saga .

La stazza di un eroe si definisce in base alla caratura dei nemici che deve affrontare. In base a questo assunto, i personaggi che fino al 19 luglio saranno protagonisti del canale Sky Cinema Fast & Furious sono davvero dei pezzi grossi.

I “migliori” cattivi di Fast and Furious



5. Hernan Reyes

Il supercattivo di Fast & Furious 5 è un imprenditore corrotto e narcotrafficante che di fatto controlla una buona fetta di Rio de Janeiro, in Brasile. In principio assolda Brian, Dominic e Mia, ma ben presto sarà chiaro che i nostri eroi si troveranno dall’altra parte della barricata. E scopriranno che, per ottenere quello che vuole, Reyes (interpretato da Joaquim de Almeida) è disposto veramente a tutto.



4. Owen Shaw



Il fratellino di Deckard Shaw, interpretato da Luke Evans (FOTO), è un personaggio ricorrente della saga di Fast and Furious, oltre a essere l’antagonista principale in Fast & Furious 6. Che cosa permette a Owen di entrare nella classifica dei più temibili villain della serie? Senza dubbio la sua intelligenza e la sua mancanza di scrupoli.



3. Johnny Tran



Il primo villain non si scorda mai: a Rick Yune l’onere e l’onore di interpretare il cattivo nel film che ha dato il via a tutto quanto, ovvero Fast and Furious. Il criminale, a capo del team di corse clandestine rivale di Dominic Toretto e soci, è dietro una serie di spettacolari furti stradali.