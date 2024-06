Fast X - Parte Due, Vin Diesel condivide una prima immagine del film

Vin Diesel , la foto su Instagram

Fast X - Parte Due sarà l’ultimo capitolo del franchise sbarcato sul grande schermo agli inizi degli anni 2000. A oltre due decenni di distanza, Vin Diesel saluterà il pubblico con nuove mirabolanti avventure. Al momento tutto tace sul progetto, sconosciuta anche l’esatta data di distribuzione.

In occasione della festa del papà, l’interprete di Dominic Toretto ha pubblicato il primo concept art della nuova pellicola. L’attore ha scritto su Instagram: “Mentre in Europa proseguono le ricerche per le location di Riddick, continuano ad arrivare i concept art di Fast X - Parte Due. Aspettate di vedere il road trip americano”. Lo scatto ha immediatamente entusiasmato il pubblico ottenendo più di mezzo milione di like.