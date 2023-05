La saga dalla storia ormai ultraventennale torna nelle sale con un nuovo film su Dom Toretto e la sua squadra/famiglia. Entra nel cast Jason Momoa, nuovo villain ultra vendicativo che costringerà i protagonisti a girare il mondo per combatterlo, da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Fra conferme e new entry non manca il quartetto di Premi Oscar Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno e Brie Larson