Fast X, uno spettacolare video dal set del film

Cinema

La pellicola diretta da James Wan nel 2015 è la settima della serie Fast and Furious. Vanta un cast stellare. Non mancano all’appello Vin Diesel, Tyrese Gibson, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Lucas Black e Jason Statham e il compianto Paul Walker. Il film segna l'ultima apparizione cinematografica di Walker, deceduto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale, quando le riprese del film erano ancora in corso (fu sostituito dal fratello minore Cody Walker attraverso l'uso della CGI)