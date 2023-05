Fast and Furious, Vin Diesel annuncia un possibile dodicesimo film

Spettacolo

Fast and Furious 10, il cast sul red carpet alla premiere a Roma. FOTO

La Capitale è stata scelta per l'anteprima mondiale del decimo capitolo del franchise. Non è un caso: molte scene sono state girate proprio in Italia, sia a Roma e dintorni (come a Castel Sant’Angelo) che a Torino. La pellicola uscirà nelle sale giovedì 18 maggio, con Universal. Un giorno dopo sarà anche nei cinema statunitensi

Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, è arrivato a Roma. La scelta della città per la premier non è casuale: molte scene sono state girate proprio in Italia, sia a Roma e dintorni (come a Castel Sant’Angelo) che a Torino. In foto: Vin Diesel

Presenti sul red carpet dell’anteprima romana, insieme al regista Louis Leterrier, quasi tutti i volti principali della pellicola, a partire dal coproduttore Vin Diesel. A Roma sono arrivati anche Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Tyrese Gibson, Sung Kang, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Brie Larson e Rita Moreno. Assente il cattivo di turno, Jason Momoa. In foto: Charlize Theron