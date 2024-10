Fast and Furious 9, il cast del film con Vin Diesel e John Cena. FOTO

10/16 ©Webphoto

Charlize Theron interpreta Cipher. Theron, nata a Benoni (in Sudafrica) il 7 agosto 1975, è un'attrice, produttrice e modella sudafricana naturalizzata statunitense. Ha partecipato a numerosi film di successo, tra cui L'avvocato del diavolo (1997), The Italian Job (2003), Mad Max: Fury Road (2015) e The Old Guard (2020). Ha ottenuto grande apprezzamento per il ruolo della serial killer Aileen Wuornos in Monster, che le è valso l'Oscar come miglior attrice, oltre a numerosi altri premi