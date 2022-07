Fast and Furious 10, una foto di Brie Larson dal set del film

Il 19 maggio 2023 uscirà Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious. Tra le new entry troviamo Brie Larson, che ha condiviso su Instagram un paio di scatti dal set Condividi

Sono in corso le riprese di Fast & Furious 10, meglio noto come Fast X, che uscirà al cinema il 19 maggio 2023. Come ogni nuovo capitolo che si rispetti, ci saranno delle new entry tra cui quella dell'attrice Brie Larson, meglio nota per aver interpretato Carol Danvers alias Captain Marvel.

Gli scatti social di Brie Larson approfondimento Fast & Furious a Roma, riprese di Fast X a Castel Sant'Angelo Attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attrice di Sacramento ha pubblicato un paio di scatti direttamente dal set di Fast & Furious 10. Nelle foto vediamo l’attrice sorridere seduta sull’asfalto con due macchine parcheggiate di fronte a lei, con una simpatica didascalia: “Quando l’assistente di produzione ti chiede se hai bisogno di un altro tè durante le prove”. L’ingresso di Brie Larson nel cast di Fast & Furious 10 ricorda un po’ quello di Helen Mirren nell’ottavo capitolo, dove la pluripremiata attrice aveva fatto un pressing tale a Vin Diesel per entrare nella saga, di cui si è sempre detta una grande fan. Discorso simile per Brie Larson che, parlando con l’interprete di Dominic Toretto, ha chiesto e ottenuto una parte in un ruolo ancora non definito. All’interno del cast, come ulteriore nuovo ingresso, ci sarà Jason Momoa mentre rivedremo anche Charlize Theron, Sung Kang, Ludacris, Michelle Rodriguez e Thyrese Gibson. Nonostante l’improvviso cambio alla regia da Justin Lin a Louis Leterrier, le riprese vanno avanti imperterrite, con alcune scene girate in Italia precisamente a Torino e Roma.

Il successo della saga di Fast & Furious GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Sono più di vent’anni che la saga appassiona i fan. Nel corso del tempo, la trama si è sempre più distaccata da quella che era la caratteristica principale, cioè le corse clandestine. Negli ultimi capitoli, infatti, sono sempre presenti vetture ultra modificate adatte per gareggiare, ma vengono utilizzate prettamente come mezzo per rapinare determinati edifici oppure per contrastare i nemici di turno. Di seguito, l’elenco dei lungometraggi in ordine cronologico di uscita al cinema: Fast & Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious – Solo parti originali (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021)

Fast X (2023)