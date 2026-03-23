Nel 2028 Vin Diesel tornerà al cinema con l’ultimo capitolo di Fast and Furious. L’attore ha parlato della pellicola in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 100.000.000 di follower: “C’è un peso particolare che accompagna la realizzazione di un finale. Una responsabilità che senti nel petto, verso tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare fin qui, verso il pubblico che è rimasto”

fast and furious, vin diesel sull’ultimo film: “Una responsabilità”

Nel 2028 Vin Diesel tornerà al cinema con l’ultimo capitolo di Fast and Furious. A oltre venticinque anni dall’uscita della prima pellicola, l’attore sarà nuovamente Dominic Toretto. Vin Diesel ha parlato del lavoro, diretto da Louis Leterrier, in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 100.000.000 di follower: “Venticinque anni. Otto registi. Innumerevoli sceneggiatori, membri della troupe, attori, ognuno dei quali ha dato qualcosa di autentico a una saga che ha resistito alle mode, al cinismo e al tempo stesso. Questo non accade per caso... Accade perché le persone si mettono in gioco e si dedicano a qualcosa di più grande di qualsiasi singolo individuo. Seduto di fronte a Mike Leslie, ascoltando i suoi progetti per perfezionare il prossimo capitolo, ho provato di nuovo la stessa sensazione. Una storia con qualcosa di reale che batte forte”.