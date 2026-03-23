Nel 2028 Vin Diesel tornerà al cinema con l’ultimo capitolo di Fast and Furious. L’attore ha parlato della pellicola in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 100.000.000 di follower: “C’è un peso particolare che accompagna la realizzazione di un finale. Una responsabilità che senti nel petto, verso tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare fin qui, verso il pubblico che è rimasto”
Grande attesa per Fast Forever, ultimo capitolo dell’amato franchise cinematografico. In attesa dell’uscita, prevista per il 2028, Vin Diesel ha parlato dell’importanza della pellicola in un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram: “C'è un peso particolare che accompagna la realizzazione di un finale”.
fast and furious, vin diesel sull’ultimo film: “Una responsabilità”
Nel 2028 Vin Diesel tornerà al cinema con l’ultimo capitolo di Fast and Furious. A oltre venticinque anni dall’uscita della prima pellicola, l’attore sarà nuovamente Dominic Toretto. Vin Diesel ha parlato del lavoro, diretto da Louis Leterrier, in un post condiviso sul profilo Instagram da oltre 100.000.000 di follower: “Venticinque anni. Otto registi. Innumerevoli sceneggiatori, membri della troupe, attori, ognuno dei quali ha dato qualcosa di autentico a una saga che ha resistito alle mode, al cinismo e al tempo stesso. Questo non accade per caso... Accade perché le persone si mettono in gioco e si dedicano a qualcosa di più grande di qualsiasi singolo individuo. Seduto di fronte a Mike Leslie, ascoltando i suoi progetti per perfezionare il prossimo capitolo, ho provato di nuovo la stessa sensazione. Una storia con qualcosa di reale che batte forte”.
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L’attore ha aggiunto: “C'è un peso particolare che accompagna la realizzazione di un finale. Una responsabilità che senti nel petto, verso tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare fin qui, verso il pubblico che è rimasto. Non la prendi alla leggera. La prendi come un carburante. E quando scopri che tornerai a Los Angeles... nelle strade dove tutto è iniziato, senti qualcosa scattare. La città che ha dato vita al primo film, ancora qui, ancora presente. Tornare a casa per chiudere la storia nel modo giusto. Non è una questione logistica. È un regalo”.
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Infine, Vin Diesel ha concluso: “L'incontro di artisti attorno a qualcosa che conta. Una conversazione ne genera un'altra. Una collaborazione apre una porta che non sapevi esistesse. Nessuno fa tutto questo da solo. Nessuno l'ha mai fatto. Questa volontà di costruire insieme qualcosa che nessuno di noi potrebbe costruire da solo, ecco, questa è la cosa che preferisco di questo lavoro. Da sempre”.
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