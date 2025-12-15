Fast X, Vin Diesel "ha scritto un ruolo" per Cristiano Ronaldo

Fast and Furious X - Parte 2, Vin Diesel "ha scritto un ruolo" per Cristiano RonaldoCinema
In un post Instagram dove appare insieme al cinque volte Pallone d'Oro, l'attore ha annunciato a sorpresa che il fuoriclasse portoghese debutterà sul grande schermo nel cast stellare dell’ultimo capitolo del franchise, in arrivo nell’aprile 2027
“Tutti mi hanno chiesto se sarebbe entrato a far parte della mitologia di Fast & Furious. Devo dire che fa sul serio, abbiamo scritto un ruolo per lui”. In un post Instagram pubblicato il 12 dicembre, dove appare insieme a Cristiano Ronaldo, Vin Diesel ha annunciato a sorpresa che il fuoriclasse portoghese debutterà sul grande schermo nel cast stellare dell’ultimo capitolo del franchise, intitolato Fast X – Parte 2 e in arrivo nell'aprile 2027. “Questo gran finale non è solo una conclusione; è una celebrazione dell’incredibile famiglia che abbiamo costruito insieme”, aveva scritto nel 2024 Diesel sulla saga d'azione iniziata nel 2001 e dove lui stesso è sia produttore, sia attore. Interpreta infatti il personaggio di Dominic Toretto al fianco di Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto, di Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce, di Chris “Ludacris” Bridges nel ruolo di Tej Toreto, di Sung Kang nel ruolo di Han Seoul-Oh/Han Lue, di Gal Gadot nel ruolo di Gisele Yashar, di Jason Statham nel ruolo di Deckard Shaw, di Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs, di John Cena nel ruolo di Jakob Toretto e del defunto Paul Walker nel ruolo di Brian O’Conner (nonostante l’attore sia morto in un incidente stradale nel 2013, le nuove tecnologie potrebbero infatti consentire il suo ritorno sullo schermo). Ora sembra che Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al-Nassr Football Club e vincitore di cinque edizioni del Pallone d’Oro, si unirà alla grande famiglia del franchise, che include anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jason Momoa, Helen Mirren, Cardi B, Bow Wow, Vanessa Kirby, Alan Ritchson e molti altri. L’annuncio ha spento quasi del tutto le indiscrezioni sulla possibile cancellazione del film da parte della casa di produzione Universal per ragioni di budget. Anzi, dopo alcune scene d’azione girate tra Torino e Roma per il capitolo Fast X del 2023, l’episodio finale “tornerà finalmente a casa” e sarà invece ambientato a Los Angeles.
IL CAPITOLO PRECEDENTE: FAST X
Il precedente capitolo Fast X, uscito nei cinema nel 2023, si ricollega agli eventi del 2011, quando Dominic Toretto e la sua squadra avevano ucciso a Rio De Janeiro il narcotrafficante brasiliano Hernan Reyes. Il protagonista, però, non si era accorto che il figlio del criminale, Dante, aveva assistito alla scena e aveva studiato così per 12 anni un piano di vendetta. Dante, infatti, non vuole uccidere solo Dom, ma anche la sua famiglia e i suoi colleghi. Intanto, mentre Toretto resta a Los Angeles, il resto della squadra va in missione a Roma per rubare il chip di un supercomputer, ma in realtà si tratta di una trappola. Dom e Letty Ortiz raggiungono allora Roma per iniziare una caccia all’uomo, per fermare Dante e per salvare il figlio di 8 anni, che è il vero obiettivo del criminale. La pellicola è considerata la più costosa dell’intera saga, con un budget impiegato di 340 milioni di dollari e un incasso al botteghino mondiale di 704 milioni di dollari. Solo in Italia ha guadagnato 11.8 milioni di euro. La reazione della critica, però, non è stata altrettanto positiva: Vin Diesel ha infatti ricevuto una nomination ai Razzie Awards per la Peggior interpretazione.
Approfondimento
Fast and Furious 11, Vin Diesel: tornerà personaggio di Paul Walker?
©Webphoto
Vin Diesel compie 55 anni: i suoi 10 film più famosi. FOTO
Nato ad Alameda, in California, il 18 luglio 1967, l'attore è tra gli 'action man' per antonomasia di Hollywood, grazie a successi come 'Fast and Furious' e 'xXx'