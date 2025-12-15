Fast X, Vin Diesel "ha scritto un ruolo" per Cristiano Ronaldo

“Tutti mi hanno chiesto se sarebbe entrato a far parte della mitologia di Fast & Furious. Devo dire che fa sul serio, abbiamo scritto un ruolo per lui”. In un post Instagram pubblicato il 12 dicembre, dove appare insieme a Cristiano Ronaldo, Vin Diesel ha annunciato a sorpresa che il fuoriclasse portoghese debutterà sul grande schermo nel cast stellare dell’ultimo capitolo del franchise, intitolato Fast X – Parte 2 e in arrivo nell'aprile 2027. “Questo gran finale non è solo una conclusione; è una celebrazione dell’incredibile famiglia che abbiamo costruito insieme”, aveva scritto nel 2024 Diesel sulla saga d'azione iniziata nel 2001 e dove lui stesso è sia produttore, sia attore. Interpreta infatti il personaggio di Dominic Toretto al fianco di Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto, di Tyrese Gibson nel ruolo di Roman Pearce, di Chris “Ludacris” Bridges nel ruolo di Tej Toreto, di Sung Kang nel ruolo di Han Seoul-Oh/Han Lue, di Gal Gadot nel ruolo di Gisele Yashar, di Jason Statham nel ruolo di Deckard Shaw, di Dwayne Johnson nel ruolo di Luke Hobbs, di John Cena nel ruolo di Jakob Toretto e del defunto Paul Walker nel ruolo di Brian O’Conner (nonostante l’attore sia morto in un incidente stradale nel 2013, le nuove tecnologie potrebbero infatti consentire il suo ritorno sullo schermo). Ora sembra che Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al-Nassr Football Club e vincitore di cinque edizioni del Pallone d’Oro, si unirà alla grande famiglia del franchise, che include anche Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jason Momoa, Helen Mirren, Cardi B, Bow Wow, Vanessa Kirby, Alan Ritchson e molti altri. L’annuncio ha spento quasi del tutto le indiscrezioni sulla possibile cancellazione del film da parte della casa di produzione Universal per ragioni di budget. Anzi, dopo alcune scene d’azione girate tra Torino e Roma per il capitolo Fast X del 2023, l’episodio finale “tornerà finalmente a casa” e sarà invece ambientato a Los Angeles.