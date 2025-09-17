I Fantastici 4: Gli inizi, il video con gli errori e le gaffe sul set

Sul set del film Marvel I Fantastici Quattro: Gli inizi , Pedro Pascal , alias Reed Richards o Mister Fantastic, ha cercato il modo giusto per pronunciare alcune battute. “Come si dice “Oh, f**k” nel mondo Marvel?”, si è domandato l’attore in un video dei bloopers sugli errori e sulle gaffe commessi sul set, che la rivista Entertainment Weekly ha condiviso in esclusiva. Diretta da Matt Shakman, la pellicola schiera tra i protagonisti anche Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm o Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm o Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm o La Cosa. Nel filmato, Kirby sbatte più volte contro la porta, Quinn inciampa ripetutamente sulle scale e Moss-Bachrach gira su sé stesso fino a perdere l’equilibrio. Le scene ritraggono anche battute dimenticate e invasioni di cavi, con tanta ironia. Il cinecomic arriverà sulle piattaforme di streaming e in formato digitale negli Stati Uniti il 23 settembre.

Il film I Fantastici Quattro: Gli inizi ha accolto nel Marvel Cinematic Universe la prima famiglia Marvel. Ambientato negli anni Sessanta in un universo parallelo altamente avanzato, segue le vicende dei quattro supereroi protagonisti Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa nella loro missione per impedire al dio spaziale Galactus (Ralph Ineson) di divorare il loro mondo e di rapire Franklin, il neonato dotato di poteri cosmici di Reed e Sue. Il cast include anche Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyvonne e Sarah Niles. Come suggerito dalla scena post credits, i personaggi si ricollegheranno anche alla pellicola Avengers: Doomsday , che uscirà il prossimo anno e che vedrà Robert Downey Jr. nei panni del supercriminale Victor von Doom.

LA RECENSIONE DI SKY TG24

“Il cuore pulsante de I Fantastici 4: Gli Inizi è il conflitto tra potere e fragilità. Il film non si limita a raccontare una battaglia cosmica, ma approfondisce il trauma della trasformazione, la difficoltà di comunicare, il timore del cambiamento. Ogni personaggio affronta una perdita: la normalità, la solitudine, la fiducia, l’identità. Eppure, in mezzo a questa tempesta, nasce una nuova definizione di famiglia: non quella perfetta, ma quella che sceglie di restare unita, nonostante tutto”, ha scritto Paolo Nizza nella recensione di Sky TG24. “I Fantastici 4: Gli Inizi è Marvel che ritrova anima e ambizione. Un film che emoziona senza esplodere a ogni inquadratura. Un invito a tornare nei cartoon Hanna-Barbera, nei talk show vintage, tra visori spaziali a specchio. È un racconto che, tra fantascienza e sentimento, ci ricorda che anche gli eroi hanno bisogno di casa, di affetti, di gentilezza. Come direbbe Ennio Flaiano: il meglio è passato. Ma forse, stavolta, è anche tornato. In conclusione, I Fantastici 4: Gli Inizi riscopre il cuore dell’MCU. Un reboot raffinato, sorprendente e umano, che merita di essere visto anche da chi non conosce l’universo Marvel”. Sul motivo per il quale valga la pena vederlo, il giornalista spiega: “Perché unisce emozione, invenzione, stile e cuore. Anche per chi non conosce l’universo Marvel. È un reboot che riscrive il canone con delicatezza e intelligenza, riuscendo a toccare corde intime senza rinunciare allo spettacolo. Da non perdere, anche solo per vedere un cinecomic finalmente umano”.