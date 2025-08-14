La notte arriva sempre, trama e cast del thriller con Vanessa Kirby

La notte arriva sempre, trama, cast del thriller con Vanessa Kirby in streaming su NetflixCinema
Introduzione
Vanessa Kirby è la protagonista assoluta di La notte arriva sempre, un thriller d'azione firmato da Benjamin Caron dove interpreta una donna che rischia tutto pur di assicurare un futuro e una casa alla sua famiglia. Il titolo, una produzione del 2025, debutta in streaming su Netflix il 15 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now Smart Stick.
Quello che devi sapere
La notte arriva sempre, quando esce e dove vederlo
La notte arriva sempre è un film del 2025 di genere action thriller. Diretto da Benjamin Caron (che ha firmato film come The Entertainer del 2016 e diversi episodi di serie tv tra cui The Crown e Andor) e scritto da Sarah Conradt, è basato sulla storia del bestseller omonimo di Willy Vlautin del 2021.
Il film esce in streaming su Netflix il 15 agosto, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La notte arriva sempre, la trama
Lynette (Vanessa Kirby) è una giovane donna sulle cui spalle grava il destino della sua famiglia di origine. La donna è responsabile, in particolare di suo fratello maggiore, affetto da disabilità dalla nascita.
Quando sua madre si rifuta di aiutarla per il ottenere il mutuo per acquistare una casa, condizione indispensabile perché i servizi sociali non le revochino la custodia del fratello, Lynette è costretta a ideare una strategia per ottenere il denaro che le occorre in fretta.
In una sola notte (il libro da cui è tratta la storia sviluppa la vicenda nell'arco di due giorni e due notti) si immerge nelle viscere della città e si presta a compiere azioni criminali col fine di proteggere il futuro di coloro che per lei contano. Non senza fare i conti col suo passato.
I temi del film
La storia di La notte arriva sempre invita, all'interno di una trama tesa, a riflettere sull'esistenza dei dimenticati e dei più deboli in una società spietata, che guarda dritto davanti alle richieste dei più bisognosi.
La protagonista è una donna che non ha potuto scegliere nella vita e che si è resa artefice di scelte sbagliate di cui non smette di pagare le conseguenze.
Kirby porta sullo schermo un personaggio nervoso che si rispecchia nel caos di una città disordinata, Portland, dove la gentrificazione aumenta le disparità. Lynette cerca il riscatto e il perdono attraverso la corsa verso un futuro dignitoso per lei e la sua famiglia.
Vanessa Kirby, anche produttrice esecutiva del titolo e in sala in questa stagione con I Fantastici 4 - Gli Inizi, ha già recitato in ruoli d'azione (vedi Mission: Impossible) ma è in questo film che cerca di restituire umanità a una protagonista femminile che è tutt'altro che un'eroina.
Il cast capitanato da Vanessa Kirby
Vanessa Kirby, Coppa Volpi a Venezia per Pieces of a Woman, titolo per cui ha anche ricevuto la candidatura all'Oscar, è la protagonista Lynette.
Sua madre nel film è Jennifer Jason Leigh, suo fratello è Zach Gottsagen, già visto anche nel musical Best Summer Ever.
Nel cast ci sono anche Julia Fox, Eli Roth, Stephan James e Michael Kelly.