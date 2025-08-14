La notte arriva sempre, trama e cast del thriller con Vanessa Kirby

La storia di La notte arriva sempre invita, all'interno di una trama tesa, a riflettere sull'esistenza dei dimenticati e dei più deboli in una società spietata, che guarda dritto davanti alle richieste dei più bisognosi.

La protagonista è una donna che non ha potuto scegliere nella vita e che si è resa artefice di scelte sbagliate di cui non smette di pagare le conseguenze.

Kirby porta sullo schermo un personaggio nervoso che si rispecchia nel caos di una città disordinata, Portland, dove la gentrificazione aumenta le disparità. Lynette cerca il riscatto e il perdono attraverso la corsa verso un futuro dignitoso per lei e la sua famiglia.

Vanessa Kirby, anche produttrice esecutiva del titolo e in sala in questa stagione con I Fantastici 4 - Gli Inizi, ha già recitato in ruoli d'azione (vedi Mission: Impossible) ma è in questo film che cerca di restituire umanità a una protagonista femminile che è tutt'altro che un'eroina.