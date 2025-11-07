Helen Mirren riceverà il il Golden Globe alla carriera

Lo speciale in onore dell'attrice - che nel suo palmares vanta tre Golden Globe, un Oscar, un Emmy e un Tony Award - andrà in onda su CBS e in streaming su Paramount+
Helen Mirren riceverà il prestigioso Cecil B. DeMille Award nel corso dello speciale Golden Eve, in onda giovedì 8 gennaio prima della cerimonia dei Golden Globe (in programma domenica 11). Lo speciale in onore dell'attrice - che nel suo palmares vanta tre Golden Globe, un Oscar, un Emmy e un Tony Award - andrà in onda su CBS e in streaming su Paramount+.
La cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione sarà intitolata Golden Eve, e sarà uno speciale rivisitato che renderà omaggio non solo a Helen Mirren ma anche al vincitore del Carol Burnett Award, ancora da annunciare: prenderannno così il via i festeggiamenti che porteranno all'83a edizione dei Golden Globe Awards.
Golden Eve è l'evoluzione del Golden Gala dello scorso anno, che ha reso omaggio a Viola Davis e Ted Danson. Lo speciale 2026 promette un'esperienza più immersiva e celebrativa, con retrospettive curate, rari filmati d'archivio e omaggi personali da parte di amici, collaboratori e colleghi del settore. La trasmissione fungerà da importante pilastro della Golden Week, una nuova iniziativa di Paramount e Dick Clark Productions che propone programmi ed eventi su più piattaforme nei giorni che precedono la cerimonia principale dei Golden Globes.
L'83esima edizione dei Golden Globe Awards, presentata da Nikki Glaser, sarà tra le prime importanti premiazioni della stagione 2026, con una novità: non verrà premiato solo il meglio del cinema e della tv, ma anche del podcasting.
Cos'è il Cecil B. DeMille Award
Riconoscimento speciale assegnato durante i Golden Globe Awards a personalità che hanno dato un contributo straordinario al mondo del cinema e dell’intrattenimento, il Cecil B. DeMille Award prende il nome dal leggendario regista e produttore Cecil B. DeMille. Il premio - che celebra l’intera carriera di un artista, valorizzandone il talento, la longevità e l’impatto sull’industria cinematografica - è stato in passato assegnato a star del calibro di Meryl Streep, George Clooney e Steven Spielberg.
"Helen Mirren è una forza della natura e la sua carriera è a dir poco straordinaria", ha dichiarato Helen Hoehne, presidente dei Golden Globes. "Le sue interpretazioni straordinarie e il suo impegno continuano a ispirare generazioni di artisti e di pubblico. È un profondo onore conferirle il Cecil B. DeMille Award".
La carriera di Helen Mirren
Helen Mirren è una delle attrici più celebrate della sua generazione, capace di passare con naturalezza dal teatro al cinema, dalla televisione ai ruoli storici più iconici. Nata a Londra nel 1945, ha iniziato la sua carriera con la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Dagli Anni ’70 in poi ha costruito un percorso eclettico, alternando film d’autore e grandi produzioni internazionali. Celebre al grande pubblico grazie a interpretazioni intense e raffinate, ha interpretato Elisabetta II nel film The Queen (2006), aggiundicandosi l’Oscar come miglior attrice protagonista, oltre a un Golden Globe e un BAFTA. Mirren - che è una delle poche attrici ad aver ottenuto la Triple Crown of Acting (Oscar, Emmy e Tony), nel 2003 è stata nominata Dama dell'Impero Britannico per il suo contributo alle arti.
