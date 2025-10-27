Furto al Louvre, George Clooney: "Spunto perfetto per Ocean's 14"

Il divo di Hollywood ironizza sul colpo al museo parigino, scherzando su un possibile nuovo film della serie cinematografica annoverabile al genere degli heist movie di cui è membro ufficiale del cast. “Se sei un ladro professionista come me, devo dire che ero molto orgoglioso di quei ragazzi”, ha affermato in occasione dell’anteprima del suo nuovo film diretto da Noah Baumbach, intitolato Jay Kelly
L’ormai celeberrimo furto al Louvre continua a far parlare di sé, e fa parlare anche uno che di furti se ne intende: George Clooney, iconico ladro cinematografico in quanto membro ufficiale del cast dei famosi film della saga Ocean’s, ha detto che quella rapina è lo spunto perfetto per Ocean's 14. “Dovremo essere all'altezza”, ha affermato con ironia il divo di Hollywood.
In occasione dell’anteprima del suo nuovo film diretto da Noah Baumbach, intitolato Jay Kelly, Clooney ha ironizzato sul colpo al museo parigino con le seguenti parole: “Se sei un ladro professionista come me, devo dire che ero molto orgoglioso di quei ragazzi”. Quando gli è stato chiesto se l’ormai celebre furto potrebbe ispirare il nuovo capitolo della serie, ha risposto ridendo: “Penso che dovremmo rapinare il Louvre”.
Un colpo da film
Durante la serata inaugurale dell’AFI Fest, il 22 ottobre 2025, George Clooney non ha resistito alla tentazione di collegare la cronaca al cinema. Parlando con la stampa sul tappeto rosso, l’attore ha commentato con il suo consueto humour la recente rapina di gioielli avvenuta al Louvre di Parigi.
L’attore ha poi espresso stupore per il modo in cui i malviventi sono riusciti a compiere il colpo “in pieno giorno”. Secondo i primi rapporti delle forze dell’ordine, infatti, quattro persone si sarebbero introdotte nel museo domenica mattina, riuscendo a rubare otto pezzi dal valore complessivo superiore ai 100 milioni di euro. “È terribile”, ha commentato Clooney. “Mi chiedo se li prenderanno. Sembra che abbiano fatto un lavoro piuttosto accurato per farla franca”.
Approfondimento
Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo della serie tv
Il ritorno della banda di Ocean’s
Clooney ha confermato che il progetto di Ocean’s 14 è ormai in fase avanzata. In un’intervista concessa a E! News all’inizio di ottobre, l’attore aveva già anticipato che le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle, protagonisti dei capitoli precedenti, sarebbero pronti a tornare nella nuova avventura.
Come riportato dal magazine statunitense Variety a inizio anno, alla regia del sequel ci sarà David Leitch, già dietro la macchina da presa di The Fall Guy e Bullet Train. Clooney ha confermato la notizia anche durante l’AFI Fest, dichiarando: “La sceneggiatura è pronta e siamo in ottima forma. Ora si tratta solo di organizzare i tempi delle riprese”.
Approfondimento
Ocean’s 14 è ufficiale: ecco quando inizieranno le riprese
Jay Kelly: riflessioni sulla fama e sul tempo che passa
La serata all’AFI Fest era dedicata alla presentazione di Jay Kelly, il nuovo film scritto e diretto da Noah Baumbach, che vede Clooney protagonista nei panni di un attore in età matura alle prese con i rimpianti e la ricerca di un senso nella propria carriera.
La pellicola racconta di Jay Kelly, personaggio titolare che si prepara a ricevere un premio alla carriera in un festival europeo, occasione che lo porta a confrontarsi con la fama, il successo e le scelte che hanno segnato la sua vita. Nel cast figurano anche Adam Sandler, che interpreta il suo manager, e Laura Dern, nei panni della sua addetta stampa.
Approfondimento
Jay Kelly, trailer film di Noah Baumbach con George Clooney
Gli inizi a Hollywood
Ripensando agli anni prima della consacrazione televisiva, George Clooney ha ricordato le difficoltà dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. “Continuavo a girare da un progetto all’altro — ho fatto tredici pilot televisivi, alcuni di successo come Roseanne (sitcom americana che in Italia è arrivata con il titolo di Pappa e ciccia, ndr), ma io non ero mai quello che funzionava davvero. Poi arrivò ER e tutto cambiò”, ha raccontato. “Non fu merito mio, ma ebbi la fortuna di beneficiare di ottime sceneggiature e di una collocazione oraria perfetta”.
Da allora, la carriera di Clooney non ha conosciuto pause. “Rallentare”, ha detto sorridendo, “significa morire”.
La sua ultima tappa, in senso cronologico, è l’acclamato Jay Kelly, che sarà distribuito in alcune sale selezionate a partire dal 14 novembre 2025 per approdare poi su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 dicembre.
Approfondimento
Jay Kelly, Clooney tra verità e finzione. La recensione del fim
©Webphoto
George Clooney compie 60 anni, i suoi film più famosi
Il 6 maggio 1961 nasceva a Lexington, Kentucky, uno degli attori più amati degli ultimi decenni. Dopo una lunghissima gavetta, iniziata con ruoli minori alla fine degli anni ’70, il successo arriva vestendo il camice bianco del Dottor Doug Ross in E.R. - Medici in Prima Linea. Poi, il grande schermo: da “Out of Sight” a “Good Night, And Good Luck”, uno sguardo ai suoi film più famosi