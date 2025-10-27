Furto al Louvre, George Clooney: "Spunto perfetto per Ocean's 14"

Il divo di Hollywood ironizza sul colpo al museo parigino, scherzando su un possibile nuovo film della serie cinematografica annoverabile al genere degli heist movie di cui è membro ufficiale del cast. “Se sei un ladro professionista come me, devo dire che ero molto orgoglioso di quei ragazzi”, ha affermato in occasione dell’anteprima del suo nuovo film diretto da Noah Baumbach, intitolato Jay Kelly

In occasione dell’anteprima del suo nuovo film diretto da Noah Baumbach, intitolato Jay Kelly, Clooney ha ironizzato sul colpo al museo parigino con le seguenti parole: “Se sei un ladro professionista come me, devo dire che ero molto orgoglioso di quei ragazzi”. Quando gli è stato chiesto se l’ormai celebre furto potrebbe ispirare il nuovo capitolo della serie, ha risposto ridendo: “Penso che dovremmo rapinare il Louvre”.

L’ormai celeberrimo furto al Louvre continua a far parlare di sé, e fa parlare anche uno che di furti se ne intende: George Clooney , iconico ladro cinematografico in quanto membro ufficiale del cast dei famosi film della saga Ocean’s, ha detto che quella rapina è lo spunto perfetto per Ocean's 14. “Dovremo essere all'altezza”, ha affermato con ironia il divo di Hollywood.

L’attore ha poi espresso stupore per il modo in cui i malviventi sono riusciti a compiere il colpo “in pieno giorno”. Secondo i primi rapporti delle forze dell’ordine, infatti, quattro persone si sarebbero introdotte nel museo domenica mattina, riuscendo a rubare otto pezzi dal valore complessivo superiore ai 100 milioni di euro. “È terribile”, ha commentato Clooney. “Mi chiedo se li prenderanno. Sembra che abbiano fatto un lavoro piuttosto accurato per farla franca”.

Durante la serata inaugurale dell’AFI Fest, il 22 ottobre 2025, George Clooney non ha resistito alla tentazione di collegare la cronaca al cinema. Parlando con la stampa sul tappeto rosso, l’attore ha commentato con il suo consueto humour la recente rapina di gioielli avvenuta al Louvre di Parigi.

Il ritorno della banda di Ocean’s

Clooney ha confermato che il progetto di Ocean’s 14 è ormai in fase avanzata. In un’intervista concessa a E! News all’inizio di ottobre, l’attore aveva già anticipato che le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle, protagonisti dei capitoli precedenti, sarebbero pronti a tornare nella nuova avventura.

Come riportato dal magazine statunitense Variety a inizio anno, alla regia del sequel ci sarà David Leitch, già dietro la macchina da presa di The Fall Guy e Bullet Train. Clooney ha confermato la notizia anche durante l’AFI Fest, dichiarando: “La sceneggiatura è pronta e siamo in ottima forma. Ora si tratta solo di organizzare i tempi delle riprese”.