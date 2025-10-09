Ocean’s 14 è ufficiale: ecco quando inizieranno le riprese

Dopo anni di indiscrezioni, il nuovo capitolo della saga di Ocean’s sta finalmente per diventare realtà. George Clooney ha confermato che la Warner Bros. ha dato il via libera alla produzione di Ocean’s 14, con l’inizio delle riprese previsto per il 2026. Durante la tournée promozionale del film Jay Kelly, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82 in occasione del New York Film Festival, Clooney ha dichiarato che il progetto ha ottenuto l’approvazione del budget e che il team è già al lavoro per definire calendario e cast. "Si tratta solo di capire le tempistiche e stabilire una data di inizio: probabilmente inizieremo fra nove o dieci mesi", ha spiegato l’attore.

Il cast dei sogni

Clooney, che nella serie interpreta l’affascinante ladro Danny Ocean, ha espresso il desiderio di riportare sul set alcuni dei suoi storici compagni d’avventura, tra cui Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts e Don Cheadle. "Sarebbe fantastico tornare insieme — ha commentato —, sono tutti miei cari amici, ma tutto dipenderà da tempi e impegni", lasciando intendere che le trattative sono ancora in corso.

Nonostante non siano ancora stati rivelati dettagli su trama e ambientazione, Ocean’s 14 promette di riproporre lo stile sofisticato e ironico che ha reso celebre la saga: colpi internazionali, intrecci corali e quel mix di glamour e ingegno che ha conquistato il pubblico sin dal 2001. "Abbiamo uno script davvero buono per un altro film del franchise, e potremmo finire per farlo: è grandioso", aveva anticipato Clooney. Ora che il progetto è in fase di definizione, le aspettative sono alte: da una sceneggiatura “grandiosa” ci si aspetta un film altrettanto grandioso e che sia all’altezza del nome Ocean’s.