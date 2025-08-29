Il 28 agosto 2025 il divo di Hollywood ha sfilato sul red carpet targato Lido per la prima mondiale del film di cui è protagonista, l'acclamato Jay Kelly. Accompagnato dalla moglie Amal e dal cast della pellicola, l'attore ha dato prova del suo charme e della sua innata simpatia anche sul tappeto rosso veneziano. Il film, diretto da Noah Baumbach, racconta la crisi esistenziale di un’icona di Hollywood ed è in concorso per il Leone d’Oro come una delle tre produzioni Netflix alla kermesse

Il 28 agosto 2025 la Mostra del Cinema di Venezia è stata illuminata dalla presenza di George Clooney e della moglie Amal Clooney, nata Amal Ramzi Alamuddin.

I celebri coniugi sono stati protagonisti indiscussi della prima mondiale di Jay Kelly. Nonostante una sinusite che lo ha tenuto lontano dalla conferenza stampa e dal photocall, Clooney ha catturato tutti gli sguardi sul red carpet, accompagnando la moglie con un’eleganza e un carisma inconfondibili.

Sul tappeto rosso, Amal ha sfoggiato un abito a strascico che, sollevato dal vento, ha creato un gioco di movimento irresistibile agli occhi dei fotografi. George Clooney, con un gesto tanto scherzoso quanto affettuoso, ha guardato lo strascico come a sottolineare la complicità con sua moglie e con il momento stesso, regalando agli spettatori un’immagine di charme da vero mattatore. E ha anche redarguito lo strascico con un gesto molto comico, come se lo schiaffeggiasse per l'affronto di aver scoperto le gambe della sua consorte...

Dopo l’arrivo sul red carpet, la coppia ha raggiunto il cast del film per la première, un momento che ha suggellato la serata tra glamour e anticipazione cinematografica.

La première di Jay Kelly

Diretto da Noah Baumbach, Jay Kelly racconta la storia di un’icona di Hollywood in crisi esistenziale, interpetata da George Clooney. Il film segue le vicende di Jay Kelly e del suo fedele manager Ron durante un viaggio attraverso l’Europa, che diventa l’occasione per confrontarsi con le scelte fatte, le relazioni personali e l’eredità che intendono lasciare.

Baumbach e Emily Mortimer hanno scritto la sceneggiatura insieme, approfondendo il tema dell’identità: "Jay Kelly racconta la storia di un uomo che ripensa alla sua vita e riflette sulle scelte, i sacrifici, i successi, gli errori commessi. Quando è troppo tardi per cambiare il corso della nostra vita? Jay Kelly è un attore e, proprio per questo, il tema del film è l’identità. Come recitiamo la nostra parte. Chi siamo come genitori, figli, amici, professionisti? Siamo buoni? Siamo cattivi? Qual è lo scarto tra chi abbiamo deciso di essere e chi potremmo effettivamente essere? Cosa rende speciale una vita? Jay Kelly parla di cosa vuol dire essere se stessi". La storia segue il viaggio di Kelly e del suo manager Ron attraverso l’Europa, un percorso che mette a nudo le responsabilità, i legami familiari e le riflessioni sulla vita. Nonostante il contesto apparentemente mondano, il film approfondisce temi universali come le scelte, gli errori, i successi e l’eredità che ciascuno di noi lascia, offrendo uno sguardo intenso sulla complessità dell’essere se stessi.

Un cast internazionale di rilievo

Al red carpet veneziano del 28 agosto 2025 hanno partecipato anche Adam Sandler, Laura Dern e Riley Keough, insieme a Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham e Isla Fisher.

La pellicola, prodotta da Heyday Films (David Heyman), Pascal Pictures (Amy Pascal) e NBGG Pictures (Noah Baumbach), ha una durata di 132 minuti, è realizzata in lingua inglese e frutto di una collaborazione tra Stati Uniti, Regno Unito e Italia, con distribuzione internazionale affidata a Netflix tramite Cai Mason.

La fotografia è curata da Linus Sandgren, il montaggio da Valerio Bonelli e Rachel Durance, la scenografia da Mark Tildesley, i costumi da Jacqueline Durran, la musica da Nicholas Britell e il suono da Christopher Scarabosio.

Venezia 82 e la corsa al Leone d’Oro

Jay Kelly è tra i film in concorso per il Leone d’Oro, rappresentando una delle tre produzioni Netflix selezionate per la competizione. L’arrivo di George e Amal Clooney ha contribuito a rendere la premiere uno degli eventi più attesi della Mostra, confermando la capacità del festival di unire glamour, talento internazionale e grandi nomi del cinema mondiale.