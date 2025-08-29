Jay Kelly, Clooney tra verità e finzione. La recensione del fim

Noah Baumbach porta in concorso a Venezia 82 Jay Kelly, ritratto metacinematografico che vede George Clooney interpretare una star alle prese con la propria identità. Tra commedia e malinconia, con Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup e Patrick Wilson, il film riflette sul confine tra vita e performance, sull’amore e i rimpianti di un divo allo specchio. In arrivo su Netflix dal 5 dicembre 2025 (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick)

“Essere se stessi è un accidenti di responsabilità. È molto più facile essere qualcun altro o nessuno”. Con la voce di Sylvia Plath, Jay Kelly si apre già come un dilemma esistenziale. Noah Baumbach, alla sua prima volta in concorso a Venezia con un film su misura per George Clooney, trasforma questa frase in una bussola narrativa: un attore che deve interpretare il ruolo più difficile, quello della propria vita.

È qui che Jay Kelly colpisce: Clooney mette in scena un doppio che è allo stesso tempo ritratto e caricatura, confessione e maschera. Un ruolo che richiede un’aderenza rara tra star e personaggio, come ha sottolineato Baumbach in conferenza: “Tutti conosciamo George, così come i personaggi nel film conoscono Jay. Era fondamentale che lo spettatore sentisse questo legame”.

Jay Kelly è una leggenda del cinema, un divo che ha conquistato schermi e cuori. Ma dietro lo scintillio resta l’uomo, fragile, pieno di rimpianti. Clooney interpreta un suo alter ego che non teme la vulnerabilità: davanti allo specchio scandisce i nomi dei grandi divi – Clark Gable, Cary Grant, Robert De Niro – come fossero rosari laici, tentando invano di riconoscersi in un pantheon che non lo rassicura più.

“Per Jay – dice Baumbach – tutti i ricordi sono cinema”. Una frase che è dichiarazione di poetica e chiave di lettura: la memoria come archivio filmico, i rimpianti come pellicole mai sviluppate.

Linus Sandgren, direttore della fotografia, gira piani sequenza mozzafiato che trasformano il passato in presente, mentre la colonna sonora di Nicholas Britell sospinge il racconto tra nostalgia e rinascita. Indimenticabile la sequenza sul treno durante la Pentecoste: un momento che unisce azione e poesia, come se il cinema stesso si ricordasse di essere vita.

Il film è una road movie dell’anima: Jay attraversa l’Europa per rincorrere la figlia, per accettare un premio in Toscana, per cercare brandelli di vita oltre i riflettori. Ma il vero viaggio è dentro di sé. Ogni tappa si trasforma in un frammento di memoria, in un set che riemerge come un sogno.

adam Sandler e Laura Dern, gli angeli custodi

Accanto a Clooney, Adam Sandler firma una delle interpretazioni più sorprendenti della carriera. È Ron, il manager che ha sacrificato tutto per la star, fedele come un’ombra. “Una delle mie battute preferite – ha detto Sandler – è quando dico: tu sei Jay Kelly, ma pure io sono Jay Kelly!”. Un’ammissione che svela quanto le vite di attori e collaboratori si intreccino fino a confondersi.

Laura Dern è invece Liz, l’addetta stampa che ricorda a Jay le regole di un mestiere spietato e al tempo stesso materno. Figlia d’arte, Dern ha detto di aver interpretato il ruolo pensando a chi l’ha guidata da bambina: “Una pubblicist è come un’altra mamma. Ti insegna a proteggerti, a sopravvivere in un mondo che ti divora”