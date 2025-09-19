Julia Roberts in trattativa per Il matrimonio del mio migliore amico 2

Dietro la macchina da presa, reduce da After The Hunt, potrebbe esserci proprio Luca Guadagnino condolidando così un importante sodalizio fra i due. "Lo dirigerei in un secondo" ha dichiarato

Potrebbe proseguire il sodalizio tra Julia Roberts e Luca Guadagnino dopo l’esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia 82 con After The Hunt – che ha portato la diva per la prima volta al Lido. L’attrice ha infatti ammesso che sarebbero in corso trattative per un seguito del cult della romcom Il matrimonio del mio migliore amico e il regista si sarebbe immediatamente candidato per sedere dietro la macchina da presa.

L'INDISCREZIONE "Me ne stanno parlando" ha confermato la Roberts in un'intervista a Variety, durante la presentazione del loro ultimo film (alla presenza anche degli altri interpreti, tra cui Andrew Garfield e Ayo Edebir). Guadagnino, a quel punto, avrebbe dichiarato che dirigerebbe il sequel "in un secondo". Nel cast del sequel potrebbero tornare anche Rupert Everett e Cameron Diaz, già protagonisti della pellicola originale del 1997. Già a luglio era trapelata la notizia che un sequel fosse in fase di sviluppo, con la regista di Past Lives e Material Love, Celine Song, incaricata della sceneggiatura, pur non essendo coinvolta nella regia.

La trama del film originale del '97 Julianne “Jules” Potter (Julia Roberts) è una critica gastronomica di New York che riceve una chiamata dal suo migliore amico Michael O’Neal. L’uomo, con il quale anni prima aveva stretto un patto – se a 28 anni fossero rimasti single si sarebbero sposati – le annuncia che sta per convolare a nozze con Kimberly “Kimmy” Wallace, una giovane studentessa di Chicago. È in quel momento che Jules si rende conto di amarlo e parte per Chicago con l’intento di sabotare il matrimonio. Nominata damigella d’onore di Kimmy, dietro l’apparenza di un gesto amichevole, organizza vari tentativi per far naufragare le nozze. Alla fine, però, accetta la realtà: non può costringere Michael ad amarla, lo lascia libero di sposare Kimmy e impara ad affrontare i propri sentimenti.