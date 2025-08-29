After the Hunt, tutto sul film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

After the Hunt, tutto sul film di Guadagnino con Julia Roberts fuori concorso a VeneziaCinema Immagini dal sito ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia
Introduzione
After the Hunt - Dopo la caccia è il nuovo film di Luca Guadagnino, nonché una delle opere più attese dell’anno.
La pellicola - titolo originale è After the Hunt - è diretta e co-prodotta da Luca Guadagnino. Si tratta di un film che si inserisce nel solco del cinema drammatico e thriller, con un intreccio che mescola dinamiche accademiche, dilemmi etici e segreti personali destinati a emergere con forza dirompente.
Al centro di After the Hunt - Dopo la caccia troviamo un cast di primissimo piano. Julia Roberts veste i panni di Alma Olsson, la professoressa al centro della vicenda, mentre Ayo Edebiri interpreta Maggie Price e Andrew Garfield dà vita a Henrik “Hank” Gibson. Michael Stuhlbarg entra nel racconto come Frederik Olsson, affiancato da Chloë Sevigny nel ruolo di Kim. Completano il quadro degli interpreti Thaddea Graham, Lío Mehiel, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye e Burgess Byrd, ciascuno contribuendo a tessere le complesse dinamiche emotive e morali del film.
After the Hunt - Dopo la caccia viene presentato in anteprima mondiale oggi, il 29 agosto 2025, fuori concorso, all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Successivamente il film sarà proiettato negli Stati Uniti con un’uscita limitata a partire dal 10 ottobre 2025, per poi estendersi dal 17 ottobre a un numero più ampio di sale. Si tratta del primo film degli Amazon MGM Studios a uscire con la distribuzione di Sony Pictures, a seguito della conclusione del contratto quadriennale che legava lo studio a Warner Bros. Pictures. In Italia, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 16 ottobre 2025 grazie a Eagle Pictures.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su After the Hunt - Dopo la caccia, di cui nel frattempo potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una trama di tensione e segreti
La storia del film After the Hunt - Dopo la caccia ruota attorno ad Alma, docente rispettata in un’università della Ivy League, improvvisamente travolta da una vicenda che mette in discussione la sua carriera e la sua stessa identità. Quando un collega viene accusato di molestie da una studentessa, Alma sceglie di difenderlo. Questa decisione, tutt’altro che neutrale, apre la strada a un confronto doloroso non solo con l’istituzione accademica ma anche con un lato oscuro della propria vita che rischia di riaffiorare.
Il film si presenta come un thriller psicologico capace di esplorare, attraverso la figura della protagonista, il fragile equilibrio tra responsabilità professionale e vulnerabilità personale, trasformando l’aula universitaria in un’arena di conflitti morali e ambiguità.
Cast e interpretazioni
Il cuore del film After the Hunt - Dopo la caccia è affidato a un cast di grande richiamo. Julia Roberts interpreta Alma Olsson, la protagonista, affiancata da Ayo Edebiri nei panni di Maggie Price e da Andrew Garfield in quelli di Henrik “Hank” Gibson.
Accanto a loro compaiono Michael Stuhlbarg come Frederik Olsson e Chloë Sevigny nel ruolo di Kim.
Completano la squadra di interpreti Thaddea Graham, Lío Mehiel, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye e Burgess Byrd.
La lavorazione tra Londra e Cambridge
Le riprese del film After the Hunt - Dopo la caccia hanno preso il via il 6 luglio 2024, tra le strade di Londra e gli spazi dell’università di Cambridge, concludendosi poco più di un mese dopo, il 16 agosto.
Un set breve ma intenso che ha permesso di costruire un’atmosfera sospesa, fondamentale per la narrazione.
Il lancio promozionale
La prima occasione di contatto con il pubblico è arrivata il 17 luglio 2025, quando il trailer ufficiale del film After the Hunt - Dopo la caccia è stato diffuso online.
Un assaggio che ha subito acceso le aspettative, lasciando intravedere la densità emotiva della vicenda e la complessità dei personaggi.
L’anteprima e la distribuzione internazionale
After the Hunt - Dopo la caccia verrà presentato in anteprima mondiale oggi, venerdì 29 agosto 2025, fuori concorso, all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Successivamente il film sarà proiettato negli Stati Uniti con un’uscita limitata a partire dal 10 ottobre, per poi estendersi dal 17 ottobre a un numero più ampio di sale.
After the Hunt - Dopo la caccia segna la prima collaborazione tra Amazon MGM Studios e Sony Pictures per la distribuzione, dopo la conclusione del precedente contratto quadriennale con Warner Bros. Pictures. In Italia, la pellicola debutterà nelle sale cinematografiche il 16 ottobre 2025 sotto l’egida di Eagle Pictures.
Squadra creativa e aspetti tecnici
Alla regia del film After the Hunt - Dopo la caccia, Luca Guadagnino coordina una produzione che vede coinvolti Brian Grazer, Allan Mandelbaum e Jeb Brody per Imagine Entertainment, oltre allo stesso Guadagnino. La sceneggiatura è firmata da Nora Garrett, che figura anche tra i produttori esecutivi insieme ad Alice Dawson, Karen Lunder e Justin Wilkes.
La fotografia porta la firma di Malik Hassan Sayeed, mentre il montaggio è curato da Marco Costa. La scenografia è realizzata da Stefano Baisi e i costumi da Giulia Piersanti, in un lavoro che contribuisce a definire l’identità visiva dell’opera.
Fondamentale anche l’apporto musicale di Trent Reznor e Atticus Ross, che accompagnano il film con una colonna sonora dalle sonorità intense. Sul piano tecnico il progetto si avvale inoltre del contributo di Yves-Marie Omnes, Craig Berkey e Davide Favargiotti al suono, e di Fabio Cerrito agli effetti visivi.
Caratteristiche e dati di produzione
Il film After the Hunt - Dopo la caccia, della durata di 138 minuti, è stato realizzato in lingua inglese con un rapporto d’immagine di 1,85:1. I Paesi di produzione sono Stati Uniti e Italia.
Il progetto è frutto della collaborazione tra Metro-Goldwyn-Mayer, Imagine Entertainment e Frenesy Film, con la distribuzione internazionale affidata ad Amazon MGM Studios e Sony Pictures Releasing International.
Per il pubblico italiano, il film sarà distribuito da Eagle Pictures e arriverà nelle sale a partire dal 16 ottobre 2025.