After the Hunt, tutto sul film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Introduzione

After the Hunt - Dopo la caccia è il nuovo film di Luca Guadagnino, nonché una delle opere più attese dell’anno.

La pellicola - titolo originale è After the Hunt - è diretta e co-prodotta da Luca Guadagnino. Si tratta di un film che si inserisce nel solco del cinema drammatico e thriller, con un intreccio che mescola dinamiche accademiche, dilemmi etici e segreti personali destinati a emergere con forza dirompente.

Al centro di After the Hunt - Dopo la caccia troviamo un cast di primissimo piano. Julia Roberts veste i panni di Alma Olsson, la professoressa al centro della vicenda, mentre Ayo Edebiri interpreta Maggie Price e Andrew Garfield dà vita a Henrik “Hank” Gibson. Michael Stuhlbarg entra nel racconto come Frederik Olsson, affiancato da Chloë Sevigny nel ruolo di Kim. Completano il quadro degli interpreti Thaddea Graham, Lío Mehiel, Ariyan Kassam, Will Price, Christine Dye e Burgess Byrd, ciascuno contribuendo a tessere le complesse dinamiche emotive e morali del film.

After the Hunt - Dopo la caccia viene presentato in anteprima mondiale oggi, il 29 agosto 2025, fuori concorso, all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Successivamente il film sarà proiettato negli Stati Uniti con un’uscita limitata a partire dal 10 ottobre 2025, per poi estendersi dal 17 ottobre a un numero più ampio di sale. Si tratta del primo film degli Amazon MGM Studios a uscire con la distribuzione di Sony Pictures, a seguito della conclusione del contratto quadriennale che legava lo studio a Warner Bros. Pictures. In Italia, la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 16 ottobre 2025 grazie a Eagle Pictures.



